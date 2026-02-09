lunes 09 de febrero de 2026
9 de febrero de 2026
en vivo Cuarta fecha.

Lanús enfrenta a Talleres de Córdoba, en busca de recuperar la punta

En la Fortaleza, Lanús necesita de una victoria frente a la T para no bajarse de la cima de la Zona A del Torneo Apertura. Televisa TNT Sports.

Agustín Cardozo intenta frenar a Valentín Depietri.

EN VIVO

Final del primer tiempo: 0-0

Lanús fue de menor a mayor en los primeros 45 minutos. Talleres de Córdoba manejó mejor la pelota, pero en el tramo final el local se aproximó con peligro.

Por poco no concretó Marcelino Moreno

Pelotazo largo de José Canale, a espaldas de Gabriel Báez se arrojó el "10" de Lanús que no pudo darle de lleno pese a su estirada y la salida del arquero.

Se asoma el Granate en el partido

Pase filtrado de Marcelino Moreno para Rodrigo Castillo, cuyo remate pega en la parte exterior de la red del arco defendido por Guido Hererra.

Talleres maneja la pelota y tiene controlado a Lanús

El conjunto cordobés impone condiciones de juego en la Fortaleza con el despliegue de sus volantes ante un Granate partido al medio y sin sociedades en ofensiva.

Primera aproximación de la visita

Matías Galarza probó desde afuera del área con un remate por arriba del travesaño. Primeros minutos de absoluta paridad entre Lanús y Talleres de Córdoba.

Comenzó el partido en la Fortaleza

Lanús y Talleres de Córdoba se enfrentan por la 4º fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Granate va en busca del triunfo para mantenerse en la punta ante un rival que arrastra dos derrotas consecutivas. El partido es dirigido por Nicolás Lamolina y televisado por TNT Sports.

Así forman Lanús y Talleres de Córdoba

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Juan Sforza; Giovanni Baroni; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Árbitro: Nicolás Lamolina. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports.

