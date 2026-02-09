Lanús enfrenta a Talleres de Córdoba, en busca de recuperar la punta

Final del primer tiempo: 0-0
Lanús fue de menor a mayor en los primeros 45 minutos. Talleres de Córdoba manejó mejor la pelota, pero en el tramo final el local se aproximó con peligro.
Por poco no concretó Marcelino Moreno
Pelotazo largo de José Canale, a espaldas de Gabriel Báez se arrojó el "10" de Lanús que no pudo darle de lleno pese a su estirada y la salida del arquero.
BUENÍSIMA LA DE MORENO Y MEJOR GUIDO HERRERA: SE SALVÓ TALLERES
Se asoma el Granate en el partido
Pase filtrado de Marcelino Moreno para Rodrigo Castillo, cuyo remate pega en la parte exterior de la red del arco defendido por Guido Hererra.
CASTILLO SE QUEDÓ SIN ÁNGULO Y NO PUDO DEFINIR BIEN
Talleres maneja la pelota y tiene controlado a Lanús
El conjunto cordobés impone condiciones de juego en la Fortaleza con el despliegue de sus volantes ante un Granate partido al medio y sin sociedades en ofensiva.
ERA UN GOLAZO: DEPIETRI TUVO EL PRIMERO PARA TALLERES
Primera aproximación de la visita
Matías Galarza probó desde afuera del área con un remate por arriba del travesaño. Primeros minutos de absoluta paridad entre Lanús y Talleres de Córdoba.
Comenzó el partido en la Fortaleza
Lanús y Talleres de Córdoba se enfrentan por la 4º fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Granate va en busca del triunfo para mantenerse en la punta ante un rival que arrastra dos derrotas consecutivas. El partido es dirigido por Nicolás Lamolina y televisado por TNT Sports.
El reencuentro de Carlos Tevez y Pablo Pérez con Cali Izquierdoz
Así forman Lanús y Talleres de Córdoba
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Juan Sforza; Giovanni Baroni; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Árbitro: Nicolás Lamolina. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports.