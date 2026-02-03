Lanús cae frente a Instituto y pierde la punta

Final del primer tiempo
Primeros 45 minutos donde Lanús no estuvo cómodo, cometió distracciones defensivas e Instituto lo gana por ambición y mejor juego. Franco Jara, de penal, marcó la diferencia en Alta Córdoba.
Cerca del segundo grito el local
Nahuel Losada reaccionó bárbaro a un frentazo de Jonathan Galván. Lanús quedó descolocado una vez en desventaja.
¡¡¡Goolllllll de Instituto!!!
Franco Jara se hizo cargo del penal y con un remate a la izquierda de Nahuel Losada adelanta a la Gloria en el marcador a los 24 minutos.
GOL DE INSTITUTO CONFESTEJO INCLUÍDO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 4, 2026
Jara de penal anotó el 1-0 de la Gloria a favor de Lanús a los 24 minutos del primer tiempo.#LPFxTNTSports
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ZVtJd0GzV2
¡¡¡Penal para Instituto!!!
Saque largo del arquero para Alex Luna que, entrando al área, recibió la falta de Carlos Izquierdoz. Actuó el VAR a cargo de Silvio Trucco y el árbitro Bryan Ferreyra sancionó la pena máxima.
PENAL PARA INSTITUTOPor una falta de Izquierdoz sobre Luna, el árbitro cobró la pena máxima para LanúsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/TgQERXWiZA— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 4, 2026
Sensacional salvada de Manuel Roffo
Activó Lanús en ofensiva, centro de Eduardo Salvio y remate a la carrera de Marcelino Moreno que el arquero mandó al córner con un manotazo sobre el ángulo izquierdo.
Comenzó el partido en Alta Córdoba
Lanús e Instituto juegan por la 3º fecha de la Zona A del Torneo Apertura en el estadio Monumental Presidente Perón. Arbitra Bryan Ferreyra. Televisa TNT Sports.
Así forman Instituto de Córdoba y Lanús
Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Leonardo Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Jonás Acevedo, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Alex Luna; Franco Jara y Nicolás Guerra. DT: Daniel Jiménez/Bruno Martelotto.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Árbitro: Bryan Ferreyra. Estadio: Monumental Presidente Perón. TV: TNT Sports.