Cuando Almagro era más, Temperley aprovechó un error y pasó a ganar el partido

¡GOOOOOOOOL DE TEMPERLEY!
Temperley aprovechó una falla de Almagro en campo propio y Facundo Krüger no perdonó. Mano a mano con el arquero, el delantero esperó el momento justo y definió contra un palo para el 1 a 0.
Almagro sigue desperdiciando situaciones
Sobre los 9 minutos, Marchioni llegó al fondo por izquierda y tiró un centro atrás para la entrada de Orlando, pero el delantero volvió a fallar dentro del área.
¡Arrancó el segundo tiempo!
En Turdera, Temperley y Almagro disputan los últimos 45 minutos del partido.
Final del primer tiempo: Temperley 1 vs. 1 Almagro
En el estadio Alfredo Beranger, Temperley pegó primero, pero la visita reaccionó rápido para establecer el empate y terminó mejor.
Otra chance para la visita
Esta vez, Bustamante desbordó por izquierda y lanzó un preciso centro al corazón del área, pero Orlando no pudo acomodar el remate y la pelota salió desviada.
De no creer: Almagro se perdió el gol debajo del arco
Tras una buena jugada, Orlando no pudo acomodar su cabezazo tras un pase aéreo de Enzo Martínez que dejó en el camino a Ezequiel Mastrolía y se perdió el segundo.
Respondió Almagro y se salvó Temperley
La visita, con la conducción de Martínez, atacó por derecha con la pelota, pero Orlando no pudo definir cómodo dentro del área y su disparo salió desviado.
Temperley sorprendió y se perdió el segundo
A los 31 minutos, el ingresado Ávalos se desprendió del medio, quedó sólo por izquierda y asistió a Franco Benítez, que no dudó dentro del área y remató fuerte al primer palo. Sin embargo, su remate se estrelló en el palo.
Otro lesionado en Temperley: Adrián Arregui abandonó el campo por un golpe
El capitán del Gasolero fue reemplazado a los 28 minutos por Nicolás Ávalos y se agrava el panorama del local. El ex Independiente dejó el campo por una golpe en las costillas.
Temperley está impreciso y no pude lastimar a Almagro
Después de la ráfaga inicial, el partido entró en una meseta y ninguno termina de imponerse. Sin embargo, con poco, la visita es un poco más tras los primeros 25 minutos.
Mala noticia para Temperley: se lesionó Tomasetti
A los 8 minutos, el mediocampista tuvo que abandonar el campo de juego por una molestia física y fue reemplazado por Fernando Brandán.
GOL DE ALMAGRO
A los 5 minutos, tras un centro desde la izquierda, Facundo De la Vega se impuso dentro del área y de cabeza marcó el 1 a 1.
"Facundo de la Vega"Por el golazo de cabeza del jugador de Almagro ante Temperley. pic.twitter.com/2Pi1WuvcdF— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 19, 2026
¡GOOOOOOOOL DE TEMPERLEY!
A los 3 minutos, Franco Benítez desbordó por derecha y lanzó un centro rasante que rebotó en Brian Negro, que metió el balón dentro de su arco.
"Brian Negro"Por el gol en contra del jugador de Almagro ante Temperley. pic.twitter.com/m5Bvi8CpuQ— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 19, 2026
Arrancó el partido en Turdera
Temperley y Almagro ya juegan por la fecha 30 de la Primera Nacional.
Las formaciones confirmadas de Temperley y Almagro
- Temperley: Ezequiel Mastrolía; Matías Calzón, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Adrián Arregui, Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti; Alejandro Melo o Gabriel Hauche y Facundo Krüger.
- Almagro: Emiliano González; Joaquín Flores, Santiago Chamorro, Brian Negro, Nicolás Tolosa; Enzo Martínez, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Tobías Macíes; Joel Orlando y Facundo De la Vega.