en vivo Ahora. Cuando Almagro era más, Temperley aprovechó un error y pasó a ganar el partido

Con un gol de Facundo Krüger, Temperley marcó el 2 a 1 cuando la visita estaba dominando las acciones y celebra por la fecha 30 de la Primera Nacional.

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