sábado 19 de septiembre de 2026
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19 de septiembre de 2026
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Cuando Almagro era más, Temperley aprovechó un error y pasó a ganar el partido

Con un gol de Facundo Krüger, Temperley marcó el 2 a 1 cuando la visita estaba dominando las acciones y celebra por la fecha 30 de la Primera Nacional.

Temperley se quiere abrazar a un nuevo triunfo de local.
Temperley se quiere abrazar a un nuevo triunfo de local.
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Temperley se quiere abrazar a un nuevo triunfo de local.

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¡GOOOOOOOOL DE TEMPERLEY!

Temperley aprovechó una falla de Almagro en campo propio y Facundo Krüger no perdonó. Mano a mano con el arquero, el delantero esperó el momento justo y definió contra un palo para el 1 a 0.

Almagro sigue desperdiciando situaciones

Sobre los 9 minutos, Marchioni llegó al fondo por izquierda y tiró un centro atrás para la entrada de Orlando, pero el delantero volvió a fallar dentro del área.

¡Arrancó el segundo tiempo!

En Turdera, Temperley y Almagro disputan los últimos 45 minutos del partido.

Final del primer tiempo: Temperley 1 vs. 1 Almagro

En el estadio Alfredo Beranger, Temperley pegó primero, pero la visita reaccionó rápido para establecer el empate y terminó mejor.

Otra chance para la visita

Esta vez, Bustamante desbordó por izquierda y lanzó un preciso centro al corazón del área, pero Orlando no pudo acomodar el remate y la pelota salió desviada.

De no creer: Almagro se perdió el gol debajo del arco

Tras una buena jugada, Orlando no pudo acomodar su cabezazo tras un pase aéreo de Enzo Martínez que dejó en el camino a Ezequiel Mastrolía y se perdió el segundo.

Respondió Almagro y se salvó Temperley

La visita, con la conducción de Martínez, atacó por derecha con la pelota, pero Orlando no pudo definir cómodo dentro del área y su disparo salió desviado.

Temperley sorprendió y se perdió el segundo

A los 31 minutos, el ingresado Ávalos se desprendió del medio, quedó sólo por izquierda y asistió a Franco Benítez, que no dudó dentro del área y remató fuerte al primer palo. Sin embargo, su remate se estrelló en el palo.

Otro lesionado en Temperley: Adrián Arregui abandonó el campo por un golpe

El capitán del Gasolero fue reemplazado a los 28 minutos por Nicolás Ávalos y se agrava el panorama del local. El ex Independiente dejó el campo por una golpe en las costillas.

Temperley está impreciso y no pude lastimar a Almagro

Después de la ráfaga inicial, el partido entró en una meseta y ninguno termina de imponerse. Sin embargo, con poco, la visita es un poco más tras los primeros 25 minutos.

Mala noticia para Temperley: se lesionó Tomasetti

A los 8 minutos, el mediocampista tuvo que abandonar el campo de juego por una molestia física y fue reemplazado por Fernando Brandán.

GOL DE ALMAGRO

A los 5 minutos, tras un centro desde la izquierda, Facundo De la Vega se impuso dentro del área y de cabeza marcó el 1 a 1.

¡GOOOOOOOOL DE TEMPERLEY!

A los 3 minutos, Franco Benítez desbordó por derecha y lanzó un centro rasante que rebotó en Brian Negro, que metió el balón dentro de su arco.

Arrancó el partido en Turdera

Temperley y Almagro ya juegan por la fecha 30 de la Primera Nacional.

Las formaciones confirmadas de Temperley y Almagro

  • Temperley: Ezequiel Mastrolía; Matías Calzón, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Adrián Arregui, Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti; Alejandro Melo o Gabriel Hauche y Facundo Krüger.
  • Almagro: Emiliano González; Joaquín Flores, Santiago Chamorro, Brian Negro, Nicolás Tolosa; Enzo Martínez, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Tobías Macíes; Joel Orlando y Facundo De la Vega.

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