4 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026
Con otro gol de Merentiel, Boca liquida la historia ante Lanús

Por la fecha 7 del Torneo Apertura, el Xeneize se impone por 3-0 ante un Granate que sintió las ausencias de Marcelino y Rodrigo Castillo.

EN VIVO

Live Blog Post

La primera de Lanús, a los 85 minutos

En un flojo partido, en el que fue superado por su rival, al equipo de Pellegrino le costó mucho generar situaciones y la primera nítida llegó a cinco minutos del final, con un cabezazo de Peña Biafore que Agustín Marchesín mandó al córner. En la jugada siguiente, el ex River tuvo la segunda, pero su cabezazo se fue desviado.

Live Blog Post

Por Losada, Boca no llegó al cuarto

El arquero granate respondió bien ante un mano a mano con Merentiel y evitó un nuevo gol del Xeneize.

Live Blog Post

Se juegan los minutos finales

En la Fortaleza, y con un partido liquidado, Lanús va por la heroica ante un Boca que maneja sin complicaciones el desarrollo del juego.

Live Blog Post

GOL DE BOCA

El equipo de Claudio Úbeda sigue dulce, nunca le dio chances a Lanús y con un nuevo gol de Merentiel empieza a cerrar la historia en la Fortaleza. Hermoso pase entre-líneas de Leandro Paredes, con la fuerza, y una mejor definición del uruguayo por encima de Losada le pone el moño a un gran partido del Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029367443781480867&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

!Arrancó el segundo tiempo!

Lanús va por la recuperación en el complemento. Para eso, el DT Mauricio Pellegrino metió a los juveniles Dylan Aquino y Thomas De Martis. Los que dejaron el campo son Ramiro Carrera y Franco Watson.

Live Blog Post

¡Final del primer tiempo!

Boca pegó cuando el encuentro aún no se había armado y a partir de ahí, dominó las acciones, siendo sólido en defensa y contundente en ataque.

Live Blog Post

Nahuel Losada salvó a Lanús

Boca, con la ventaja, domina con comodidad el trámite del partido y fue el arquero cordobés, con una gran respuesta, el que evitó el tercero de Bareiro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029357342555259365&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

GOL DE BOCA

Mientras Lanús buscaba el empate, Boca pegó de contragolpe y amplió el triunfo gracias a Merentiel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029354185553018893&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

GOL DE BOCA

Santiago Ascacíbar se encontró con un rechazo de cabeza de Carlos Izquierdoz en la puerta del área y no dudó: tras pararla de pecho, su remate de volea se desvió en José Canale y descolocó a Nahuel Losada para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029350332640149710&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡Comenzó el partido!

El Granate y Boca ya juegan en la Fortaleza por el partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura.

Live Blog Post

Hay pasillo de campeón para Lanús

Los jugadores de Boca homenajearon a los jugadores del Granate, que el jueves se coronó campeón de la Recopa Sudamericana tras ganarle la final a Flamengo, y formaron dos hileras para aplaudirlos en medio de un importante show de fuegos artificiales.

Live Blog Post

Las formaciones confirmadas de Lanús - Boca

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Darío Herrera

TV: ESPN Premium

