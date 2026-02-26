jueves 26 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026
Con gol de Martínez Quarta, River le gana a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

Banfield pierde 1-0 contra River en el Monumental en la despedida de Marcelo Gallardo. Lucas Martínez Quarta, el autor del gol.

Banfield visita a River en la despedida de Marcelo Gallardo.&nbsp;

River justifica la victoria y Banfield no tiene peso en ataque

Superada la primera media hora de partido, River le gana bien a Banfield 1-0 en el Monumental en la despedida de Marcelo Gallardo, gracias a un gran cabezazo de Lucas Martínez Quarta, e incluso pudo haber ampliado la ventaja.

River estuvo cerca del segundo

Una gran jugada colectiva entre los pibes de River que Galván casi concluye en golazo. El remate se fue apenas por encima del ángulo superior izquierdo de Sanguinetti. River le sigue ganando 1-0 a Banfield en el Monumental.

¡Gol de River!

Lucas Martínez Quarta, de cabeza, abrió la cuenta para River a los 12 minutos del primer tiempo. Gran ejecución de Subiabre y mejor cabezazo del central ex Selección Argentina. Gana el Millonario 1-0 sobre Banfield.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027153247874449846&partner=&hide_thread=false
Sanguinetti salvó a Banfield y Villegas casi sorprende a Beltrán

El arquero del Taladro, con ayuda del poste derecho, evitó que la media vuelta de Galván terminara en gol. Un minuto después, Villegas por poco casi sorprende a Beltrán con un gran remate de larga distancia.

Arrancó el partido en el Monumental

Banfield visita a River en el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.

Formaciones confirmadas para River y Banfield

Banfield: Sanguinett; López García, Arboleda, Vittor, Abraham; Gómez, Pais, Villegas; Piñero, Méndez y Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 19.30.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2027140152800215293&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAB_oficial/status/2027141686036505051&partner=&hide_thread=false

