Banfield y Racing ya juegan en el Florencio Sola

Gol anulado a Banfield
Danilo Arboleda dificultó la visión de Facundo Cambeses en el remate del debutante Ignacio Pais que se lavó en el ángulo izquierdo. En la previa, el arquero respondió ante Mauro Méndez.
ERA UN GOLAZO, PERO PREVIAMENTE FUE OFFSIDE ❌— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2026
Pais había abierto el marcador pero antes fue fuera de juego de Arboleda y quedó todo invalidado.
Banfield tomó la iniciativa
Triangulación Lisandro Piñero-Lautaro Gómez-Ignacio Abraham con remate del lateral que resolvió bien Facundo Cambeses.
Comenzó el partido en el estadio Florencio Sola
Banfield y Racing juegan por la 5º fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Lig Profesional. El encuentro cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR y el partido será televisado por TNT Sports.
Formaciones confirmadas de Banfield y Racing
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor e Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais y Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo y Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa y Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.