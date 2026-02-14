sábado 14 de febrero de 2026
Escribinos
14 de febrero de 2026
en vivo En vivo.

Banfield y Racing ya juegan en el Florencio Sola

Banfield recibe a la Academia por la quinta fecha del Torneo Apertura. El Taladro está urgido de una victoria. Televisa TNT Sports.

Banfield con la casaca naranja.&nbsp;

Gol anulado a Banfield

Danilo Arboleda dificultó la visión de Facundo Cambeses en el remate del debutante Ignacio Pais que se lavó en el ángulo izquierdo. En la previa, el arquero respondió ante Mauro Méndez.

Banfield tomó la iniciativa

Triangulación Lisandro Piñero-Lautaro Gómez-Ignacio Abraham con remate del lateral que resolvió bien Facundo Cambeses.

Comenzó el partido en el estadio Florencio Sola

Banfield y Racing juegan por la 5º fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Lig Profesional. El encuentro cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR y el partido será televisado por TNT Sports.

Formaciones confirmadas de Banfield y Racing

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor e Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais y Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo y Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa y Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

