Banfield visita a Sarmiento, en busca de su primer triunfo

Por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura, Banfield chocará contra un rival directo y en una cancha muy esquiva. Ingresa Juan Luis Alfaro.

Partido aburrido y con nulas llegadas a los arcos

Sarmiento y Banfield no se sacan ventajas en un partido discreto, friccionado, cortado y carente de atractivos en las áreas.

De pelota parada la visita casi sorprende

Muy buen tiro libre de Ignacio Abraham buscando el caño derecho hacia donde se estiró Javier Burrai para desviar al córner de manera sensacional.

Banfield intenta progresar por las bandas

El Taladro ataque por los costados, sobre todo por derecha, pero por ahora los delanteros no logran conectar.

Comenzó el partido en el estadio Eva Perón, de Junín

Banfield va por su primer triunfo en la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional frente a Sarmiento, en un choque clave para la tabla de promedios. El arbitraje a cargo de Nazareno Arasa, que reemplazó a Sebastián Martínez Beligoy.

Formaciones confirmadas de Sarmiento y Banfield

Sarmiento: Javier Burrai; Santiago Salle, Gastón Arturia, Renzo Orihuela y Lucas Suárez; Yair Arismendi, Carlos Villalba, Cristian Zabala y Jonatan Gómez; John Rentería y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Juan Luis Alfro, Lautaro Ríos y Tomás Adoryan; Bruno Sepúlveda y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Nazareno Arasa. Estadio: Eva Perón. TV: ESPN Premium.

