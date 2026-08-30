en vivo Ahora. Banfield sufre otra vez ante River que comienza a liquidar el encuentro

Banfield había alcanzado el descuento y se ilusionaba con el empate, pero apareció Ángel Correa y puso el 3 a 1 a favor de River. El Taladro sufre ante la jerarquía de su rival.

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