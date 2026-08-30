Banfield sufre otra vez ante River que comienza a liquidar el encuentro

¡¡¡¡GOOOOOL DE RIVER!!!!
Cuando Banfield estaba cerca del empate, apareció en su máximo esplendor Ángel Correa y puso el 3 a 1 para River.
Así fue el 3-1 de River ante #Banfield pic.twitter.com/mm3uH6qso1— Hablemos de Banfield (@HDBanfield) August 30, 2026
!!!!!GOOOOOL DE BANFIELD!!!!
De la mano de los recién ingresados Banfield llega al descuento. Luego de un centro y una gran atajada de Santiago Beltrán, apareció Bruno Sepúlveda y puso el 2 a 1.
Así fue el descuento de #Banfield . Cabezazo de rebote de Sepúlveda. pic.twitter.com/kwBUBv4z6u— Hablemos de Banfield (@HDBanfield) August 30, 2026
Pedro Troglio mueve el banco de suplentes de Banfield
Ingresan Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda por Federico Medina y Matías Hernández.
River cerca del tercero
Otra buena sociedad en ataque entre Thiago Almada y Ángel Correa, casi termina en gol de Sebastián Driussi. River sigue siendo mucho más que Banfield.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Banfield y River el complemento en el Florencio Sola.
Final del primer tiempo
Banfield cae ante River por 2 a 0 por la fecha número 7 del Torneo Clausura.
!!!!GOOOOL DE RIVER!!!!
Luego de una invasión en el área, el árbitro Rey Hilfer a instancias del VAR tomó la decisión de que se ejecute el penal nuevamente. En esta ocasión, Thiago Almada venció al "Ruso" Rodríguez y pone el 2 a 0 a favor de River.
Así fue el segundo gol de River, de penal tras repetir la ejecución por invasión (lo había atajado el Ruso Rodríguez). pic.twitter.com/Catm8REckG— Hablemos de Banfield (@HDBanfield) August 30, 2026
"Ruso" Rodríguez salva a Banfield
Thiago Almada remató a media altura y el arquero de Banfield contuvo el disparo.
LA ENORME TAPADA DEL RUSO QUE FUE ANULADA Así fue el gigante penal atajado por Diego Rodríguez ante THIAGO ALMADA que finalmente fue anulado por invasión.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/wU5xrGZkRG— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2026
Penal para River
Infracción de Tomás Adoryan sobre Thiago Almada en el área y el árbitro sancionó la pena máxima.
¡¡¡¡GOOOOOOL DE RIVER!!!
Una gran habilitación de Ángel Correa hacia Sebastián Driussi finalizó con el delantero de River y un remate certero que no pudo contener el arquero de Banfield. Gana River 1 a 0.
PFFF, GOLAZO DE RIVER Asistencia MAGISTRAL de Ángel Correa y una tremenda volea de Sebastián Driussi para el 1-0 de River ante Banfield.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/syt7BcO5vR— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2026
Así se vive el duelo entre Banfield y River con ambas hinchadas
Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.
River cerca del primero
Una nueva triangulación en ataque dejó a Angel Correa mano a mano con el "Ruso" Rodríguez y el arquero de Banfield volvió a ganar el duelo.
Otra vez avisó River
Buena maniobra individual de Thiago Almada que finalizó con un zurdazo. El "Ruso" Rodríguez contuvo de manera brillante.
ATAJADÓN del Ruso Rodríguez en su presentación con la camiseta de #Banfield pic.twitter.com/gVvEqPnSI9— Hablemos de Banfield (@HDBanfield) August 30, 2026
Banfield tuvo la primera de peligro
Tomás Adoryan desbordó por la izquierda y Alexander Machado estuvo cerca de marcar el primero para Banfield de cabeza.
Se salvó Banfield
En la primera jugada clara de peligro Thiago Almada intentó sorprender con un tiro libre que pasó cerca del arco defendido por Diego Rodríguez.
Diego "Ruso" Rodríguez hace su debut en el arco de Banfield
El ex arquero de Argentinos Juniors e Independiente se estrena como arquero de Banfield.
Diego "Ruso" Rodríguez debuta en el arco de Banfield.
Comenzó el partido
Ya juegan Banfield y River por la fecha número 7 del Torneo Clausura.
En instantes arranca Banfield vs. River
Con un gran marco de público ya comienza el partido en el Florencio Sola.
Así llega la gente de River al Florencio Sola
Cerca de 7 mil hinchas de River llegando al estadio de Banfield para ocupar la popular Osvaldo Fani.
Ya se viene Banfield vs. River en el Florencio Sola
Formaciones confirmadas
Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Federico Medina, Brandon Oviedo, Ignacio Pais, Tomás Adoryan; Alexander Machado, Matías Hernández. DT: Pedro Troglio.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Estadio: Florencio Sola
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
TV: ESPN Premium