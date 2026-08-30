domingo 30 de agosto de 2026
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30 de agosto de 2026
en vivo Ahora.

Banfield sufre otra vez ante River que comienza a liquidar el encuentro

Banfield había alcanzado el descuento y se ilusionaba con el empate, pero apareció Ángel Correa y puso el 3 a 1 a favor de River. El Taladro sufre ante la jerarquía de su rival.

Banfiels sufre ante la jerarquía de River.

Banfiels sufre ante la jerarquía de River.

Banfiels sufre ante la jerarquía de River.

Banfiels sufre ante la jerarquía de River.

Banfield no puede con el poderío de River y pierde por 2 a 0 al término del primer tiempo.

Banfield no puede con el poderío de River y pierde por 2 a 0 al término del primer tiempo.

Banfield no puede con el poderío de River y pierde por 2 a 0 al término del primer tiempo.

Banfield no puede con el poderío de River y pierde por 2 a 0 al término del primer tiempo.

Banfield choca ante River en el Florencio Sola.

Banfield choca ante River en el Florencio Sola.

Banfield choca ante River en el Florencio Sola.

Banfield choca ante River en el Florencio Sola.

Diego Ruso Rodríguez debuta en el arco de Banfield.

Diego "Ruso" Rodríguez debuta en el arco de Banfield.

Diego Ruso Rodríguez debuta en el arco de Banfield.

Diego "Ruso" Rodríguez debuta en el arco de Banfield.

Banfield choca ante River en uno de los duelos más atrapantes del Torneo Clausura.

Banfield choca ante River en uno de los duelos más atrapantes del Torneo Clausura.

Banfield choca ante River en uno de los duelos más atrapantes del Torneo Clausura.

Banfield choca ante River en uno de los duelos más atrapantes del Torneo Clausura.

Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.

Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.

Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.

Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.

EN VIVO

¡¡¡¡GOOOOOL DE RIVER!!!!

Cuando Banfield estaba cerca del empate, apareció en su máximo esplendor Ángel Correa y puso el 3 a 1 para River.

!!!!!GOOOOOL DE BANFIELD!!!!

De la mano de los recién ingresados Banfield llega al descuento. Luego de un centro y una gran atajada de Santiago Beltrán, apareció Bruno Sepúlveda y puso el 2 a 1.

Pedro Troglio mueve el banco de suplentes de Banfield

Ingresan Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda por Federico Medina y Matías Hernández.

River cerca del tercero

Otra buena sociedad en ataque entre Thiago Almada y Ángel Correa, casi termina en gol de Sebastián Driussi. River sigue siendo mucho más que Banfield.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan Banfield y River el complemento en el Florencio Sola.

Final del primer tiempo

Banfield cae ante River por 2 a 0 por la fecha número 7 del Torneo Clausura.

!!!!GOOOOL DE RIVER!!!!

Luego de una invasión en el área, el árbitro Rey Hilfer a instancias del VAR tomó la decisión de que se ejecute el penal nuevamente. En esta ocasión, Thiago Almada venció al "Ruso" Rodríguez y pone el 2 a 0 a favor de River.

"Ruso" Rodríguez salva a Banfield

Thiago Almada remató a media altura y el arquero de Banfield contuvo el disparo.

Penal para River

Infracción de Tomás Adoryan sobre Thiago Almada en el área y el árbitro sancionó la pena máxima.

¡¡¡¡GOOOOOOL DE RIVER!!!

Una gran habilitación de Ángel Correa hacia Sebastián Driussi finalizó con el delantero de River y un remate certero que no pudo contener el arquero de Banfield. Gana River 1 a 0.

Así se vive el duelo entre Banfield y River con ambas hinchadas

Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.

Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.

River cerca del primero

Una nueva triangulación en ataque dejó a Angel Correa mano a mano con el "Ruso" Rodríguez y el arquero de Banfield volvió a ganar el duelo.

Otra vez avisó River

Buena maniobra individual de Thiago Almada que finalizó con un zurdazo. El "Ruso" Rodríguez contuvo de manera brillante.

Banfield tuvo la primera de peligro

Tomás Adoryan desbordó por la izquierda y Alexander Machado estuvo cerca de marcar el primero para Banfield de cabeza.

Se salvó Banfield

En la primera jugada clara de peligro Thiago Almada intentó sorprender con un tiro libre que pasó cerca del arco defendido por Diego Rodríguez.

Diego "Ruso" Rodríguez hace su debut en el arco de Banfield

El ex arquero de Argentinos Juniors e Independiente se estrena como arquero de Banfield.

Diego "Ruso" Rodríguez debuta en el arco de Banfield.

Diego "Ruso" Rodríguez debuta en el arco de Banfield.

Comenzó el partido

Ya juegan Banfield y River por la fecha número 7 del Torneo Clausura.

En instantes arranca Banfield vs. River

Con un gran marco de público ya comienza el partido en el Florencio Sola.

Así llega la gente de River al Florencio Sola

Cerca de 7 mil hinchas de River llegando al estadio de Banfield para ocupar la popular Osvaldo Fani.

Ya se viene Banfield vs. River en el Florencio Sola

Formaciones confirmadas

Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Federico Medina, Brandon Oviedo, Ignacio Pais, Tomás Adoryan; Alexander Machado, Matías Hernández. DT: Pedro Troglio.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: ESPN Premium

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