jueves 22 de enero de 2026
Escribinos
22 de enero de 2026
en vivo Abren la temporada.

Banfield le gana a Huracán en el arranque del complemento

En el estadio Florencio Sola, Banfield rompe el cero con una impecable cabezazo de Mauro Méndez. Televisa TNT Sports.

Bruno Sepúlveda maneja la pelota.

Bruno Sepúlveda maneja la pelota.

Bruno Sepúlveda maneja la pelota.

Bruno Sepúlveda maneja la pelota.

EN VIVO

Live Blog Post

Galíndez responde abajo

El arquero metió el manotazo para amortiguar un tiro cruzado de López García, luego de un muy pase del juvenil Gómez que está activo.

Live Blog Post

De contra, Banfield busca estirar el marcador

Con el ingreso de Lautaro Gómez, el Taladro se agrupa de contra para no pasar problemas frente a un Huracán que va a las apuradas.

Live Blog Post

Más problemas para Huracán: expulsado Thaiel Peralta

Luego de revisar la acción del planchazo sobre Tomás Adoryan, el árbitro Bruno Amiconi le mostró la tarjeta roja al jugador visitante a los 11 minutos.

Embed
Live Blog Post

¡¡¡Gol de Banfield en el arranque de segundo tiempo!!!

Dos minutos. Centro pinchado de Ignacio Abraham e impecable cabezazo de Mauro Méndez que dejó sin chances a Hernán Galíndez.

Embed
Live Blog Post

Final del primer tiempo en el Florencio Sola

En un partido de trámite parejo y escasas situaciones real de gol, Banfield y Huracán no se sacan ventajas e igualan sin abrir el marcador.

Banfield vs. Huracán
Al descanso sin goles en el Florencio Sola.

Al descanso sin goles en el Florencio Sola.

Live Blog Post

Lo tuvo Banfield con Tomás Adoryan

Luego de un lateral y un rebote, la pelota le quedó al volante que remató y se fue al córner apenas desviada.

Live Blog Post

De pelota parada lo tuvo el Globo

Envío pasado de Leonardo Gil a la cabeza de Fabio Pereyra que le ganó la posición a Sergio Vittor. No tuvo dirección.

Live Blog Post

Por arriba Banfield le llegó a Huracán

Centro de López García y cabezazo débil, de pique, de Lautaro Ríos que el arquero controló sin problemas.

Mauro Méndez
Mauro M&eacute;ndez en acci&oacute;n.

Mauro Méndez en acción.

Live Blog Post

El primer aviso fue de la visita

Oscar Cortés se filtró por izquierda, remató fuerte al primer palo y la reacción de Facundo Sanguinetti evitó el primero de Huracán.

Embed
Live Blog Post

Comenzó el partido entre el Taladro y el Globo

Por la Zona B del Torneo Apertura, los equipos de Pedro Troglio y Diego Martínez se enfrentan en Peña y Arenales en el comienzo de temporada.

Live Blog Post

Así forman Banfield y Huracán en el Florencio Sola

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Lautaro Ríos y Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz y Leandro Lezcano; Emanuel Ojeda, Facundo Waller, Thaiel Peralta y Leonardo Gil; Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: Florencio Sola.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Luis Climenti, el autor del libro. 
Lanzamientos.

Luis Climenti presenta el libro "Todo eso que nos queda"