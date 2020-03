Una rescatista contó que dejaron atado un caniche a la reja del centro de salud, bajo el sol, y nunca lo asistieron. “Estuvo allí varias horas”, dijo, pero el director del lugar asegura que “nadie lo vio”.

La indignación de quienes aman a los animales se hizo presente tras el posteo de Facebook que realizó la proteccionista de Banfield, Diana Fazanes, quien denunció a la veterinaria Elefante por dejar horas en la puerta del lugar a un perro de la raza caniche que fue abandonado, según dicen, por su propio dueño. Desde el centro de salud animal privado desmintieron el caso, pero agregaron que ellos no “pueden” entrar un perro para atenderlo porque para la legislación, ese perro “tiene dueño”.

“El perro fue dejado atado a la reja de la veterinaria, ubicada en Camino Presidente Perón al 300 bajo el sol y nadie salió a asistirlo porque decían conocer al dueño del perrito, al cual calificaron de ‘loco’”, expresó Diana al Diario La Unión.

El animal estaba en un estado casi terminal cuando Diana se acercó al lugar, un mecánico de la zona le aseguró que estaba allí agonizando desde las 7 de la mañana.

“Llegué alrededor de las 14 porque estaba trabajando y me encontré con esta situación aberrante y de indignación porque los médicos veterinarios no hicieron nada. Inmediatamente lo llevé al Hospital de Mascotas de Lomas, pero no resistió porque necesitaba transfusiones de sangre, la donación no llegó y murió el martes pasado”, manifestó Diana, aún muy conmovida por el hecho.

En tanto, la directora del Hospital de Mascotas y de Zoonosis Lomas, Stella Maris Miranda, describió: “Lo atendimos de urgencia en el hospital, pero el perro llegó muy mal, más muerto que vivo. Hicimos lo que pudimos, pero a las horas falleció”.

EL DESCARGO DE LA VETERINARIA. El director de la veterinaria Elefante, Marcelo Sanso, si bien aseguró que “nadie lo vio” manifestó su repudio ante la denuncia: “No estábamos enterado del caso. Hace más de 30 años que tengo la veterinaria y hemos atendido sin cobrar muchas veces. Hay que comenzar a concientizar sobre la adopción responsable de animales. El animal es propiedad privada, no lo podemos entrar a la veterinaria porque para la legislación tiene un dueño”, aseguró, y agregó: “Es indignante que no se promueva la tenencia responsable. Hay que evitar que haya perros en la calle”.

En tanto, Diana aseguró que es casi imposible que nadie sepa que había un animal moribundo allí y aseguró que va a hablar con el Instituto de Protección Animal porque “entiendo que este perrito no fue asistido porque no había nadie que pagara por su atención. El dueño lo dejó a propósito para que se muera y la responsabilidad es de la veterinaria Elefante”, sentenció Fazanes.