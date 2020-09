Con distancia social, en grupos reducidos, sin pre ni post entrenamiento. El defensor habló de los pormenores del trabajo y confesó: “Se perdió un poco la intimidad del vestuario”.

Este jueves, el plantel de Temperley volvió a los entrenamientos en el Sur bajo los cuidados que propone el protocolo sanitario de la Asociación del Fútbol Argentino. Nicolás Demartini, defensor del Celeste, habló sobre el regreso y las primeras sensaciones.

“Ya no aguantábamos más en nuestras casas. Entrenar solo y por video no es lo mismo que hacerlo en el campo, con espacio y con la pelota. Si bien tampoco estamos todos juntos, por lo menos podemos vernos la cara y estar al aire libre”, expresó el futbolista surgido de las Divisiones Inferiores del club. La referencia es a los grupos de trabajo de seis integrantes que armó el cuerpo técnico: solo entrenan entre ellos, en horarios diferenciados con el resto de sus compañeros, utilizando siempre el barbijo cuando no trabajan y manteniendo una distancia social importante.

Claro está, este formato de trabajo difiere mucho del que solían tener prepandemia. “Se perdió un poco la intimidad del vestuario. El quedarse charlando después de entrenar o tomando unos mates, comiendo un asado. Y lo peor es que no sabemos hasta cuándo va a ser así. Hoy elijo valorar que pudimos vernos un rato con el grupo que nos tocó y saludar de lejos aunque sea a los otros compañeros”, comentó Demartini.

Sobre cómo vive con sus compañeros esta nueva normalidad y el miedo vigente al contagio, el zaguero remarcó: “Es un poco raro. A algunos todavía no se le va el miedo y es lógico porque, más allá de cuidarse constantemente, te puede agarrar de cualquiera manera. Ya ni sabes cómo te podes llegar a contagiar. Pero nos tenemos que adaptar, es preferible entrenar con cuidados, con cierta prevención que estar en casa con una cámara. Nosotros trabajamos con nuestro cuerpo y no todos tienen la misma comodidad para entrenar en casa entonces lo mejor era poder volver a la cancha, ponernos los botines, tocar el césped”.

Y, por último, hizo referencia a la definición del torneo, una cuestión que genera polémica y que aún no está oficializada. La versión de que todos los equipos peleen por el ascenso es la más firme y la discordia está presente. “La decisión es de los dirigentes pero, a veces, da la sensación de que no tuvo sentido haber competido el torneo anterior porque hoy arrancamos todos de cero, si es que se elige que todos jueguen. Pienso que hay que buscar una manera justa de definirlo porque si no están tirando a la basura el esfuerzo de los que llegaron al Reducido o de los que iban primeros”, indicó.

Y agregó: “Entiendo el reclamo de San Martín de Tucumán al TAS y si lo hiciera Atlanta creo que también lo comprendería porque si llegaste a esta etapa del campeonato en esa posición no fue por casualidad: hiciste un buen torneo, se invirtió en un buen equipo y demás. Lo que pasa que, si es así, entonces ¿el resto para que entrenamos? ¿O van a agregar ascensos?”.