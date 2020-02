El entrenador está invicto desde su llegada al club y su trabajo es muy bien valorado por los dirigentes que se aseguraron sus servicios hasta junio de 2021. "Es una alegría inmensa", destacó Fito, que se siente muy a gusto y respetado por todos.

En la previa del partido que Talleres de Escalada empató con San Telmo, se conoció la noticia de la extensión del contrato del entrenador Rodolfo Della Picca, que lleva 13 partidos al frente del club de manera invicta, más otro con el interinato de Javier Gómez. La dirigencia avaló su proyecto y se lo demostró de la mejor manera.

“Es una alegría inmensa que el club se interese en mis servicios y quiera asegurarlo para la próxima temporada. Está bueno que esto suceda”, confió el DT en diálogo con La Unión. Y agregó: “Es una caricia que a uno le quieran renovar antes de que termine”. Ahora, el contrato tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2021.

También, Fito hizo foco en el buen presente que atraviesa el club a nivel institucional y el respaldo que recibe cada día del hincha de Talleres. “Yo había tenido une etapa como jugador en el club, pero hoy encontré todo más organizado. Me cumplen con todo lo que se promete y eso hace que uno pueda trabajar y desarrollar su tarea de manera tranquila. La gente, por otro lado, me brinda todo su cariño y me respeta mucho. Todo eso suma a la hora de pensar en un futuro”, explicó el entrenador.

"Estamos muy contentos con este presente y agradezco a la gente del club de querer continuar con este proyecto”.

Talleres terminó el Torneo Apertura de Primera B a cuatro puntos del campeón Almirante Brown luego de un flojo comienzo de la mano de Adrián Czornomaz y en este Clausura el objetivo es jugar la final por el ascenso con el cuadro de Isidro Casanova.

“La ilusión la tiene todo el mundo, todo aquél que participa de un torneo. Se verá para que estamos, empezaremos a pensar en lo que viene, partido a partido, pero la idea es terminar lo más alto posible. Estamos muy contentos con este presente y agradezco a la gente del club de querer continuar con este proyecto”.

El próximo paso de Talleres será Flandria, en el estadio Carlos V de Jáuregui, para luego recibir en Timote y Castro a Los Andes. El equipo de Della Picca marcha sexto, con cinco puntos, y este lunes puede ser superado por Tristán Suárez (4) que visitará a Fénix (1), en el estadio José Manuel Moreno, del Deportivo Merlo.