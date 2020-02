El entrenador de Milrayitas no dudó en hacer cambios importantes, probó cosas diferentes en los tres partidos y deja en claro que ninguno tiene el lugar asegurado. "Al inicio de la semana todos tienen volver a ganarse su lugar", remarcó.

Con dos victorias y una derrota, Germán Cavalieri va dando señales de cómo trabaja con el plantel y qué pretende de sus jugadores. Y dio mensajes claros: en la última conferencia dijo que “todo arranca de nuevo” al inicio de la semana y eso se reflejó en sus primeros tres partidos al frente de Los Andes, ya que nunca repitió equipo y siempre probó cosas diferentes de un encuentro al otro.

El entrenador, en este lapso, dejó en claro que no hay titulares asegurados en su plantel, donde “un futbolistas puede pasar de no ser convocado a ser titular” o la inversa, y ahí destacan dos casos puntuales: el de César Peralta, que fue titular en los primeros dos partidos y no estuvo dentro de los convocados en el último, y el de Valentín Haberkon, que de no estar en el banco de suplentes pasó a la titularidad sin escala.

“Lo que nosotros queremos es que el jugador sienta que acá puede pasar de no estar convocado a ser titular o a la inversa. Todos tiene que estar preparados, ninguno se puede relajar, y eso lo mantiene la rotación. Tienen que haber expectativas en todos”, dejó en claro

Y esta declaración la demuestra con hechos. Es que en lo que va de su estadía, jamás mantuvo el equipo de un partido al otro, ya que del primero al segundo hizo dos cambios y del segundo al tercero cinco, con cambio de arquero incluido: Fede Díaz se impuso a Daniel Monllor.

“Todas las semanas, ganemos o perdamos, le sacamos la camiseta a todos y ellos se la tienen que volver a ganar. El que se la gana, juega”, recalcó Cavalieri, que ya usó a 21 jugadores del plantel.

Pero a esos cambios de apellidos se le suman modificaciones en los esquemas: de un 4-4-2 pasó a un 3-5-2 y el último domingo probó con un 4-3-3, con Peppino -habitual defensor- de volante central, para darle más libertades a Pereira e Ibáñez (que jugó por Peralta) para la generación de juego, enfocados asistir a Galeano.

Esta fórmula es la que le dio más resultado, pero Cavalieri ya lo dejó en claro: todo puede cambiar de una semana a otra.

DATOS

18 Jugadores titulares diferentes usó Cavalieri en sus tres partidos en Los Andes. En total, utilizó 21 futbolistas.

6 futbolistas fueron de la partida en los tres encuentros del Milrayitas. Y ellos son: Pereira, Contreras, Cardozo, Peppino, Galeano y Noriega.

66,6% de los puntos en juego logró Cavalieri en este arranque como DT de Los Andes.