La grupo viene registrando canciones periódicamente y ahora se animó con "Tie your mother down", un clásico de la banda británica. Además, preparan un streaming y los temas de un nuevo disco.

De Loop, una banda que está celebrando sus diez años en escena, tomó el desafío de grabar cada 20 días una canción con cada uno de sus integrantes registrando sus partes desde sus respectivas casas.

Luego de grabar y compartir varios temas, se animaron ahora versionar a Queen con "Tie your mother down", una canción del disco "A day at the races", editado en 1976, que compartieron en sus redes sociales.

“Me puse el desafío de grabarlo en el mismo tono de Freddie Mercury y además es todo un desafío porque es una música que tiene su dificultad”, le cuenta a La Unión Fer Domingo, cantante y guitarrista de la banda.

La elección del tema tiene motivos claros, al margen de ser admiradores de la obra de Queen. “Somos un trío y es un tema que podemos llegar a tocar en vivo, además queríamos que sea un tema conocido no un Lado B. Además, queríamos que suene a De Loop”, acota el músico de Turdera.

El trío se completa con Rodo Rosende en bajo y Tito Puerto en batería y sumaron a otro cantante invitado para esta versión. “Como en Queen hay varias voces, se sumó Gustavo Lauría para hacer una de las voces”, acota Fer sobre la participación del director artístico de la Biblioteca Popular Antonio Mentruyt de Lomas.

CUARENTENA Y DESPUÉS. Antes se sorprender con esta versión de un clásico de Queen, De Loop ya estuvo haciendo de las suyas en cuartana mientras tiene otros planes entre manos.

“En realidad, lo único que cambio en la forma de grabar fue que cada uno lo hizo desde su casa con el celular o con lo que sea, con el afán de tener un buen audio. Cada uno me mandaba lo suyo y trataba de mejorarlo, para que tenga el color que le hace falta”, explica Fer, que también es técnico de grabación.

De Loop se formó en España en 2008 con músicos argentinos y recorrieron los locales del circuito rockero de las tierras ibéricas.

Luego de aquella etapa, el grupo se disuelve y su miembro fundador, Fer Domingo, decide volver a Buenos Aires a mitad de 2011.

A finales de 2015 revive la idea de continuar la banda, esta vez desde Argentina y con un sonido más rockero.

Además, está preparando un show por streamig con “todos los protocolos posibles” y se preparan para grabar las bases de nuevas canciones, que serán parte de un próximo disco.

“Vamos a ir largando singles de a uno. Tenemos muchos estilos de canción que le puede gustar a distinto tipo de público”, acota.

El músico también está componiendo canciones para un especulo de música y danza que compartirá con Natalí Camba.