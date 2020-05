El delantero de San Martín de Burzaco habló de la realidad de los jugadores en medio la incertidumbre que reina en el fútbol argentino y no ocultó su miedo por lo que pasará después de junio. "Espero que nos den una mano", señaló.

Frente a un panorama de incertidumbre y con el 30 de junio como fecha crucial, el delantero de San Martín de Burzaco David Ledesma pidió que “no dejen tirados” a los futbolistas que se le terminan los contratos en un contexto en el que no habrá competencia hasta el año que viene.

“El hecho de estar sin trabajo es una situación desesperante y será muy complicado para todos. Creo que van a tener que llegar a un arreglo para que tengamos alguna entrada aunque sea mínima hasta diciembre. Por eso ojalá que no nos dejen tirados, sin nada de un día para el otro, en una situación muy difícil de pensar y de solucionar”, remarcó Ledesma en diálogo con Diario La Unión.

En esa línea, sabiendo que San Martín no tendrá competencia hasta el 2021 ya que no clasificó al Reducido de la Primera C, agregó: “Lo único que pido que si esto no empieza hasta el año que viene nos den una mano para no quedar tirados de un día para el otro, eso es lo que busca uno, una ayuda hasta diciembre”.

El pedido del experimentado atacante es concreto. Y es que a él, como muchos en las distintas categorías del Ascenso, se le vence el contrato el 30 de junio y no sabe qué pasará después. Pero a esta situación complicada que ronda su cabeza, la trata de afrontar con “paciencia” a la espera de una respuesta del gremio y de los dirigentes que comandan la AFA.

“Si bien dijeron que los torneos terminaron, aún no dijeron que van hacer con nosotros después del 30 de junio. Así que hasta que no haya una decisión clara de la AFA, los clubes no sabrán que hacer. Lo único que queda es esperar”, se lamentó Ledesma, que pidió que esta vez “se resuelva un poquito a favor de los jugadores, ya que siempre somos los únicos perjudicados”.

El atacante del conjunto de Burzaco que “nunca” vivió una situación “tan compleja como la actual” relacionada al fútbol argentino, sin futuro claro en cuanto a las fuentes laborales y sin competencia hasta el 2021 por la pandemia del Coronavirus. Y a eso le suma otro problema, el de la edad. “Yo tengo 36 años y se me hará muy difícil volver a jugar una vez que se pasa el parate, creo que a todos los de mi edad les pasará lo mismo, y todo esto será contraproducente para muchos futbolistas”, cerró el atacante, que anotó seis goles en la última temporada.