Jesús Dátolo valoró la actuación de los jóvenes en la victoria ante Estudiantes y resaltó la propuesta futbolística de Hernán Crespo.

Ante Estudiantes en La Plata, Banfield volvió a celebrar un triunfo en la temporada después de varias fechas sin festejos. Jesús Dátolo analizó la actuación del equipo e hizo foco en la labor de los más jóvenes.

“Me emociona mucho verlos a los chicos crecer rápidamente. Con Estudiantes fueron protagonistas, jugaron muy bien y los felicito. Me alegra porque alguna vez yo fui un futbolista joven, quería crecer, jugar”, comentó el volante del Taladro. Y agregó: “A mi me dan más ganas de jugar, de seguir adentro de una cancha y recuperar mi rendimiento gracias a ellos. Amo jugar al fútbol y todos los días me esfuerzo y me concentro para ser mejor”.

Sin ser definitivo, el resultado le permitió al cuerpo técnico y al plantel encarar el partido de vuelta con algo menos de presión. Además, desde lo futbolístico, el Taladro fue superior. “Era importante ganar. Hicimos un gran partido, fuimos protagonistas ante un rival difícil y una cancha complicada. Faltan 90 minutos, es otra final, en nuestra cancha, y tenemos la responsabilidad de darle una alegría a la gente”, analizó Dátolo que, además, hizo referencia a las ocasiones de gol falladas. “Tenemos mala suerte con los palos, no es la primera vez que nos pasa. Nos pasó en la Boca, con Atlético Tucumán, y ahora con Estudiantes. Esperamos que se corte esta racha y se abra más el arco”, pidió el volante que este lunes ya volvió a los entrenamientos pensando en el cruce de vuelta el próximo viernes a las 17.45 en el Florencio Sola.

Por último, al igual que anteriores encuentros, Jesús volvió a resaltar la propuesta futbolística de Hernán Crespo. “Estamos contentos de poder ganar. Yo prefiero jugar así, la hinchada quiere ganar y lo entendemos pero le pedimos paciencia porque esto es a largo plazo. Hernán recién llego y está implementando una idea que a nosotros nos gusta. Hay que tener paciencia porque esto es largo y hay muchos chicos”, concluyó.