El actor argentino reflexionó sobre lo que ocurre a nivel mundial con el Coronavirus y criticó al sistema. “La economía del mundo está tambaleando porque estamos comprando solo lo que necesitamos”, afirmó.

Tal como lo había hecho en alguna entrevista un tiempo atrás, Ricardo Darín volvió a ser crítico del sistema y el modo en que se llega a vivir por ello. “Este es un gran golpe al ego y ése puede ser el agente modificador”, afirmó.

En una entrevista que brindó para la TV de España, el argentino hizo su análisis sobre cómo el mundo está atravesando la cuarentena y cómo han quedado expuestas algunas características de las sociedades y los humanos.

“No soy muy optimista pero trato de ser positivo. Es difícil mencionar algo bueno y hay mucha gente sufriendo mucho. Como punto positivo, y pidiendo perdón a los que lo están pasando peor, ahora nos está lloviendo a todos y en algunos casos quiero creer que puede llegar a servir para ponerse en lugar de los demás, para entender quiénes somos, qué queremos, qué cosas queremos cambiar”, indicó el prestigioso artista nacional.

En esta línea, cuestionó el provecho que algunos están sacando de esta situación y la forma en que se estaba viviendo. “Aunque no lo podamos creer hay gente que se está haciendo multimillonaria por esto. La acumulación de la riqueza va a seguir. Nosotros mismos consumíamos cosas que no necesitábamos y ahora la economía del mundo está tambaleando porque estamos comprando solo lo que necesitamos”, resaltó.

Sobre cómo vive estos días a nivel personal, el actor contó: “Soy melancólico y esto de estar siempre con el corazón en la mano me hace profundizar ese rasgo. Pero con mi mujer nos reímos bastante, no sé de qué, pero reímos. Con mi hijo también. Estamos dependiendo mucho de los demás. Ese puede ser el agente modificador. Es un gran golpe al ego. Y siempre que luchamos contra el ego estamos haciendo algo bueno, porque es nuestro monstruo interno”.

Y luego volvió a cuestionar el accionar social. “Me inquieta la estupidez en general. La estupidez de cometer errores que cuestan vidas, de los necios que se distraen con teorías conspirativas, que no detectemos lo que está ocurriendo porque lo cierto es que todos estamos metidos en la misma sopa. Y me inquieta no poder ayudar más”, explicó.