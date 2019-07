El actor, vecino de Budge, es uno de los presos del penal de San Onofre y cuenta la experiencia de ser parte de esta exitosa ficción. Además, adelanta su nuevo trabajo en una ficción de Pol-ka: “Lo vivo como un laburo, igual es lindo que te reconozcan”.

El lomense Damián Pleitto Castillo es parte del elenco de “El Marginal”, la serie que comenzó su tercera temporada los martes a las 22 en la Televisión Pública.

Este actor, vecino de Budge se pone en la piel del “Vasco”, uno de los detenidos del penal de San Onofre, luego de haber hecho una pequeña participación en la primera temporada.

“En la primera temporada hice un personaje que al toque lo matan y ahora unos años después pude volver a entrar. Ahora estoy en la Sub 21, una parte de la cárcel que le dicen la villa, soy uno de los matones del personaje de César”, le comenta Damián a La Unión.

El personaje del actor irá creciendo con el correr de los capítulos y tendrá más apariciones en pantalla. Además, durante las grabaciones, al igual que sus compañeros de elenco, tuvo que guardar un riguroso silencio sobre lo que se iba a ver en la tercera temporada.

De la factoría de Underground, la productora de Pablo Culell y de Sebastián Ortega, la ficción está dirigida por Alejandro Ciancio y cuenta con un elenco de grandes figuras, como Nicolás Furtado, Martina Gusmán, Claudio Rissi y Alejandro Awada, entre tantos otros.

“Esta temporada se está filmando con calidad cinematográfica. Por ejemplo, la escena que hicimos en el Cementerio de Avellaneda duró 15 horas. En una tira se filman siete escenas por día, acá hacemos una por día, como en el cine”, explica.

Para Damián sumarse a esta experiencia es un aprendizaje diario y destaca el profesionalismo con el que se trabaja en esta producción. “Te sentás a aprender. El Negro Ciancio, el director, es un chabón muy groso y trata a todos de la misma forma, desde los actores más conocidos a los extras. En el Cementerio, él estaba descalzo en el barro armando la escena, no es un director que se queda sentado en una silla”, acota.

También incorpora las enseñanzas que dejan sus compañeros de elenco, en especial los comentarios de los actores con gran recorrido. “Cuando hablan Claudio Rissi o Alejandro Awada, por ejemplo, podemos ser 100 y se hace un gran silencio, ellos tratan con el mismo respeto a todos. Nico Furtado también es muy copado”, cuenta.

Damián también fue parte de “El Recluso”, la versión mexicana de esta serie, donde fue parte de los Nazis, uno de los grupos fuertes dentro de la cárcel.

A sus 34 años, el reconocimiento que logró en sus distintas aventuras en la actuación y en su presente en “El Marginal” no le altera su vida cotidiana. “Se empiezan a ver más, pero para mí es un laburo, lo vivo como un laburo. Igual es lindo que te reconozcan y que cuando vas a la panadería te digan que te vieron”, cierra el vecino de Budge.

LO QUE SE VIENE. Damián Pleitto Castillo está filmando las escenas de “Entre hombres”, la nueva ficción de Pol-ka, con El Puma Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonessi y Claudio Rissi.

“Voy a hacer de matón, no me molesta que me llamen para estos papeles, se explotar mi fuerte. Además, para mí no hay papeles chicos”, adelanta.