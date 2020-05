Dallys Ferreira y su marido Nicolás Sporleder le quieren dar un hermanito a India, su hija de 4 añitos, y ya están en plena planificación.

“Quiero tener más hijos. Lo que me está pasando es que yo me había puesto algo, el DIU, para no quedar embarazada, porque estaba trabajando, y ahora me lo tengo que sacar”, le dijo la actriz paraguaya, con lujo de detalles, al portal Ciudad.

Dallys está instalada con su familia en Asunción, donde conduce el programa “Ensiestados” de la cadena ABC TV, uno de los canales más importantes del país hermano, mientras espera alguna propuesta que la tiente para volver a la Argentina.