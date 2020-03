La tira que cuenta el reencuentro de un grupo de ex compañeros de la escuela secundaria regresará a la pantalla de Telefe, donde fue un éxito en 2012.

Con las producciones detenidas por el Coronavirus, algunas viejas ficciones volverán a la pantalla y Telefe ya comenzó a promocionar en regreso de “Graduados”, que supo ser un furor de audiencia en 2012.

Por el momento no tiene fecha ni hora confirmada, pero se descuenta que esta repetición de la tira se podrá ver en horario central.

“Graduados” cuenta la historia de un grupo de amigos de la secundaria que egresan en 1989. La historia comienza con Andy (Daniel Hendler) y Loli (Nancy Dupláa), compañeros del colegio secundario que no volvieron a verse en 18 años.

Andy siguió con una vida relajada y se juró vivir bajo una filosofía particular que está relacionada a no perder la libertad de la juventud y no acabar nunca con la diversión, teniendo un trabajo cómodo y sencillo como el de pasear perros.

Loli se casó, tuvo un hijo y formó una familia en apariencia ideal, con Pablo (Luciano Cáceres), el rival de Andy en el colegio.

El cruce de estos dos personajes les revelará un secreto inesperado que cambiará sus vidas para siempre, y los obligará a ellos y a sus ex compañeros del secundario, a replantearse qué han hecho con sus deseos de la adolescencia; a partir de allí, el reencuentro con los demás “Graduados”, de aquella promoción estudiantil del 89, modificará sus vidas cotidianas.

“Graduados” escrita por Ernesto Korovsky, Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, está protagonizado por Nancy Dupláa, Daniel Hendler, Luciano Cáceres, Julieta Ortega, Isabel Macedo, Juan Leyrado, Juan Gil Navarro, Dolores Fonzi, Mex Urtizberea, Gastón Soffritti, Paola Barrientos, Mercedes Scapola, Jenny Williams, Chang Kim Sung, Lucas Velasco, Chela Cardalda, Violeta Urtizberea, Roberto Carnaghi, Mirta Busnelli y un gran elenco.