Roberto Comparone hasta ahora era un vecino más, como cualquier otro. Pero en los últimos días se viralizó un video en redes sociales en el que se puede ver el momento en el que pudo conocer a su bisnieto, y ese instante emocionó a millones de argentinos.

"¿Y si le damos una sorpresa al abuelo y conoce al bebé?" Esa fue la idea que desencadenó todo. Entonces Agustina Fabrizzi agarró a Giovanni, su pequeño hijo de dos meses, y puso el plan en marcha. Aprovechó una de sus tantas visitas al médico y pasó por la casa de Roberto Comparone, en Temperley, para que por primera vez pudiera ver a su bisnieto.

El momento del encuentro quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales y que hizo emocionar a millones de personas. Entre lágrimas, el hombre agarra al bebé entre sus brazos, le da un beso y se lo apoya en el pecho. "¡Ay Dios! ¡Qué cosa más linda! Gracias mi amor por darme este bisnieto. Te quiero", le dice a su nieta.

Como sucedió con otras familias que se agrandaron en medio de la cuarentena, Roberto solo había conocido a Giovanni por videollamada. Agustina había dado a luz el 7 de marzo y él no la había podido ir a visitar a la clínica. Después, cuando el Gobierno decretó el aislamiento social y obligatorio, ese abrazo, ese beso, se tornó prácticamente imposible.

Por eso, a Roberto, cuando lo vio, se le llenó el alma de felicidad. "Cuando sentí el contacto de mis manos con su cuerpito, me pasó algo por dentro que no puedo explicar", comentó. "Nunca pensé que iba a ser bisabuelo, no estaba dentro de mi proyecto", dijo.

Mi abuelo conoció a su bis nieto después de 2 meses, nació y a los días empezó la cuarentena. Esta fue su reacción. Aproveche la salida a sus vacunas y le quise dar esta sorpresa ya que él no veía a nadie desde que comenzó todo esto 🥰 pic.twitter.com/YfdwSK1wiK — Agusss 💚 (@_Aguuustini) May 14, 2020

Roberto Comparone tiene 75 años. Tres hijos, uno de 49 y gemelas de 47. Seis nietos, uno de 12, otro de 13 y el resto de 17, 19, 21 y 27. La ansiedad de conocer a su bisnieto le duró 60 días. "Una eternidad", admite. "Más tranquilo", todavía ve el video y se le escapa una sonrisa. No lo puede creer. "Pensé que nunca iba a llegar este momento", resalta.

La idea de la visita al bisabuelo se pergeñó durante días. Agustina ideó el plan con su tía. "Ella fue quien consiguió poder vacunar a mi bebé cerca de la casa de mi abuelo en Temperley y fue entonces que planeé visitarlo", explica. "Él todavía no lo conocía en persona, solo por videollamada", confiesa.

"Giovanni también lleva el nombre Florencio. Mi abuelo se llama Roberto Florencio. Y aunque a él no le gusta mucho su segundo nombre, yo siempre le dije que cuando tuviera un hijo le iba a poner Florencio. Él es muy especial para mí y me daba tristeza que todavía no lo hubiera conocido", dice la joven que vive en Banfield, junto a su pareja, Patricio.

Con la idea de llevar un poco de esperanza en medio de la cuarentena, Agustina decidió dar a conocer en las redes este encuentro íntimo. "Primero lo había compartido solo para amigos y familia en Facebook, pero después hablando con mi novio pensamos en subirlo a Twitter para poder regalar un poco de alegría entre tantas situaciones feas", explicó.

Nunca se imaginó el alcance que iba a tener. "Me hablaron de México, de Perú, Uruguay, España y una página que comparte a los medios británicos, para compartir mi video. La verdad me hace feliz haber llegado a tanta gente y hacerlos emocionar!!", comentó.