Daniel Passarella no dudó en criticar a Leo Messi por sus rendimientos con la Selección Argentina en relación a los que logra cuando juega en su equipo.

En horas en que –nuevamente- Leo Messi vuelve a estar en el foco de la crítica por la falta de resultados jugando para la Selección Argentina, Daniel Passarella dio una opinión sobre cómo ve al 10 rosarino.

“Messi es un grandísimo jugador. Le puede dar mucho a cualquier equipo. Al equipo más grande del fútbol o la selección más potente le puede dar cosas. Cuando juega con Barcelona, tiene una actitud diferente a cuando juega con Argentina. Se encuentra mejor. A veces suceden estas cosas, que vos jugás en un equipo y lo hacés bien, te quieren, pero no te encontrás a gusto. Le pasa algo como eso”, expresó el Kaiser, una voz autorizada para hablar de la Selección Argentina habiendo sido campeón del mundo y capitán durante muchos años.

Además reafirmó que es un futbolista clave aunque no rinda de la misma forma que en Cataluña. “Si fuera el DT, lo traería siempre. Probablemente juegue este Mundial y no sé si el otro. Los goles que hace son tremendos, pero algo no encaja. No sé que es. Tendría que estar adentro para saberlo”.