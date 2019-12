El cine es una de esas cosas que me provocan nostalgia. No me refiero a viejas películas, las que nos hicieron emocionar, reír, divertir, reflexionar y llorar; que siempre se pueden volver a ver en el cable o en Netflix. Me refiero a las salas de cine que solía visitar cuando era chico, esos oscuros y mágicos teatros a los que primero me llevaban mis padres y luego visitaba con amigos o alguna noviecita de la adolescencia.

Hoy las enormes pantallas de los centros comerciales son líderes y las viejas salas de barrio casi una especie en extinción. Pero a los más grandes (me incluyo, claro) seguramente les gustará la historia que les voy a contar. Espero que los haga recordar con cariño y nostalgia todos los cines que en algún momento marcaron a fuego el entrenimiento de nuestro barrio.

El cine como tal nació casi en simultáneo en todo el mundo durante la primera década del siglo pasado. También en Temperley: por esos años, en el café Paulista de la avenida Meeks y 25 de Mayo, justo enfrente de la estación, se podía disfrutar de un café mientras en una precaria pantalla se proyectaba una película muda de Max Linder. La competencia estaba a pocos metros, en la confitería del Hotel Internacional, pegado a las vías. Tanto interés despertaban las cintas en esa época que los café concert no daban a basto para sacarle jugo comercialmente a la demanda de la gente.

Ante tanto interés fueron apareciendo más y más salas en toda la zona. La Sociedad Italiana de Temperley, por ejemplo, inauguró en su sede de Vicente López 789 el cine-teatro Nuova Roma, que luego se llamó Roxy. En 1928 abrió el cine Gloria, más tarde rebautizado Astor, que funcionaba en la avenida Almirante Brown, esquina 14 de Julio. Unos meses después se construyó, en la avenida Meeks, a pocos metros de la Plaza Espora, el cine Gran Splendid, que funcionó varios años hasta 1966. Después de una remodelación, reabrió sus puertas como el Gran Sud y funcionó hasta 1975. Luego, con otros vientos comerciales, los alrededores de la estación se convirtieron en una zona de boliches. El más popular fue Le Paradise, la gloria de los 80 en zona sur. También lo conocí, por supuesto.

Si bien fue en Temperley donde el séptimo arte tuvo mayor arraigo, hubo muchas otras salas icónicas en otros puntos del partido, como los cines Avenida, Gran Lomas, Español y Coliseo de Lomas; y el San Martín y el Maipú de Banfield. También existieron otras más chicas y barriales, como el San Martín de la calle Riobamba y Carlos Casares, en pleno corazón de Villa Galicia, Temperley Este.

Hoy quedan pocas: el Hoyts del Coto Temperley, más un par de salas en Adrogué, constituyen la oferta de estrenos en la zona. Con televisores cada vez más grandes, muchos prefieren quedarse mirando una peli en el sillón. Nos pasa a todos…