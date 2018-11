Jorge Alende recuerda la celebración de la noticia luego de que su papá, el banfileño gobernador de la provincia de Buenos Aires Oscar Alende, firmara el decreto sobre esta proclamación, en 1960.

Uno de los más recordados gobernadores de la provincia de Buenos Aires vivió en Banfield y justamente durante su mandato su pueblo se convirtió en ciudad, en 1960. Se trata de Oscar Alende. Su único hijo vivo, Jorge Alende (81), recuerda la celebración de la noticia, el Banfield de tiempos remotos, y el reconocimiento de una zona pujante que hoy cumple 58 años.

Jorge nació y creció en una casona alquilada en Maipú 295, compartía medianera con la familia De Ángelis y gracias a eso conoció a mucha gente del tango. Es socio vitalicio de Banfield y conserva intacto su amor por el barrio, porque Banfield, si bien es ciudad, nunca dejó de ser barrio. “Tengo recuerdos de una infancia feliz”, cuenta, marcada por la vida del barrio, el encuentro con los vecinos, los actos radicales a los que iban en familia, entre tantos otros momentos.

Y las palabras sobre su padre salen sin permiso. “Mi padre vivió tiempo afuera porque mi abuelo era director de escuelas. Finalmente mi viejo recaló en Banfield cuando ya se recibía de médico, era más médico que político, aunque siempre llevó la política adentro: en el tercer año de medicina ya era presidente del centro de estudiantes”, resumió.

“ESTO MERECE UN BRINDIS”. Durante el mandato de su padre como gobernador de Buenos Aires, Banfield fue declarada ciudad. “Yo tenía 21 años y recuerdo que fue un día de alegría. A pesar de que yo vivía en la residencia de la gobernación, en La Plata, no sabía que se estaba trabajando en la idea de que Banfield sea ciudad, fue una alegría. Mi papá me dijo ‘hoy firmé los papeles, desde hoy Banfield es ciudad’. Yo no lo podía creer y me dice ‘esto merece un buen brindis’. Así que en la cena de la residencia hicimos un brindis con una copa de champagne”, asegura Jorge.

EL ESTE Y EL OESTE. Para él, Banfield hasta ese momento había sido “injustamente relegada” porque había crecido mucho. “El Banfield que yo conocí en mi niñez terminaba en la calle Alvear. Después de esa calle era todo campo. Mi mujer, también banfileña, me dice que más allá de la calle Alvear, ella iba con sus amigas en bicicleta para hacer picnic”, remarca.

“Hay quienes dicen que la mejor gobernación que hubo en la historia de la provincia de Buenos Aires fue la de mi padre”, remarca.

También hace la distinción entre el Este y el Oeste: “El Banfield Este es donde nací, donde viví soltero, es el histórico, el comercial por la calle Maipú. Todas las viejas familias de Banfield, lo que queda de esas familias, están en el lado Este. Del lado Oeste, era Barrio Parque, donde vinieron a vivir muchos ingleses que trabajaban en el ferrocarril, y había muchos chalets hechos por ingleses”.

LA ESCUELA Y LAS AVENTURAS. Alguna vez, Jorge se escapó del colegio para ir a jugar al billar con “los muchachos”, al famoso Bar El Sol. La primaria y la secundaria la hizo en la entonces llamada Escuela Normal Nacional de Lomas de Zamora, ahora la Enam.

“Yo hice hasta 4º en el viejo edificio que era justo enfrente a la casa de Sandro, sobre Beruti. En ese momento se inauguró el edificio de la calle de Manuel Castro. Se hizo un gran acto al que vino Evita, junto al ministro de Educación Oscar Ivanissevich. Estábamos todos formados con nuestro guardapolvitos blancos”, agrega el banfileño.

Jorge recuerda a un gobernador (su mandato fue entre 1958 y 1962), muy trabajador, que no tenía días de descanso y que incluso sábados y domingos visitaba barrios.

“Hay quienes dicen que la mejor gobernación que hubo en la historia de la provincia de Buenos Aires fue la de mi padre. Se hicieron muchas obras y caminos rompiendo el abanico de la dependencia porque acá se habían construido caminos convergiendo todos al puerto exportador, poniendo al país en condición de exportar sus riquezas sin procesar, industrializar”.

Y agrega: “El desarrollo que se hizo en la provincia de Buenos Aires fue muy grande, no se hizo bajo el nombre de desarrollismo, se hizo en nombre de un gobernador radical, yrigoyenista, el sector más progresista del radicalismo”.

Alende fue nombrado ciudadano ilustre de Banfield. Vivió hasta su muerte en Maipú 295, donde, en su memoria, se encuentra un monolito con una placa recordatoria.