Los bancos han incrementado sus ganancias a partir de las compras con tarjetas de crédito, que aumentaron un 1,3% en marzo por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El gasto se incrementó en $598.289 millones respecto del cierre de febrero.

No para todos la crisis por la pandemia y la cuarentena correspondiente implica crisis. Para los bancos al menos no, ya que las compras con tarjetas de crédito se incrementaron 1,3% durante marzo. El gasto se incrementó en $598.289 millones respecto del cierre de febrero, según indicó un informe de la consultora financiera First Capital Group en base a datos oficiales del Banco Central.

En tanto, en términos interanuales, el crecimiento llegó al 53,8%, en línea con la inflación del período. Durante el último mes la suba fue del orden de los 7.711 millones de pesos, mientras que en el trimestre la suba fue de 4,5%.

"La recuperación de marzo se entiende según la época del año. Generalmente, este mes marca el inicio de la actividad financiera anual de las familias", dijo Guillermo Barbero, socio de la consultora en referencia a que las familias vienen de terminar las vacaciones y emprenden el regreso a la escuela. Explicó que hay una serie de gastos acumulados durante el período veraniego más los necesarios para afrontar el inicio del ciclo lectivo en todos los niveles impulsa las colocaciones, aunque esta vez el mismo se ha truncado por efectos de la cuarentena.

"Se agrega un condimento adicional, las restricciones a la actividad de los bancos y agencias de cobranzas durante la segunda quincena del mes, puede haber resentido en algo la recaudación de los pagos y por ende mostrar saldos más elevados de lo habitual", dijo Barbero.

En cuanto al uso del plástico para operaciones en dólares, se registró una baja en relación al mes anterior del 19,4%, llevando a una caída interanual del 57,3%. "La aplicación del impuesto sobre la compra de divisas para cancelar deudas contraídas en el exterior ha limitado su uso al mínimo en el último año, las restricciones al desplazamiento internacional que se han impuesto con mayor o menor dureza durante los últimos 15 días del mes también influyen en la caída de los consumos, lo cual se apreciará el mes próximo", finalizó Barbero.

BONO Y GARANTÍAS. En tanto, por estas horas, los empleados bancarios reclaman una reunión con el Ministerio de Trabajo y con las cámaras del sector porque exigen un protocolo Covid-19 ante la decisión del BCRA de retomar la actividad el 13 de abril.

El titular de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, solicitó la reunión para debatir las condiciones en las que los trabajadores bancarios volverán a trabajar en el marco de la pandemia de Coronavirus, y además pidió un bono extra y licencias para aquellos que atienden a jubilados y beneficiarios de la seguridad social.