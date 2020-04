El arquero del Gasolero decidió darle una mano a su suegro que tiene un local de artículos de limpieza y reparte por las mañanas los productos para gente que no puede salir de su hogar.

En medio de la pandemia, Federico Crivelli tuvo un gesto noble con su familia y con decenas de personas que no pueden romper la cuarentena para poder acceder a productos básicos.

El arquero del Gasolero contó que está realizando delivery de productos de limpieza del negocio que tiene su suegro en el barrio Santa Ana. Desde hace una semana, todas las mañanas reparte los pedidos que la gente realiza a ese local y le da una mano a un amigo que también tiene negocio pero sobre la Avenida Pasco. Así, les facilita el cumplimiento del aislamiento, principalmente apuntando a las personas que están dentro del grupo de mayor riesgo. Como agregado, le permite a su familiar mantener la actividad comercial.

“Mi amigo tiene una química y me dio una mano con mi suegro que estaba complicado de laburo y con este tema de la cuarentena se le iba a hacer imposible abrir el local porque es una persona de riesgo. A partir de eso, decidí entrar yo a colaborar. Lo ayudo a él con los pedidos y a mi amigo en su local”, contó.

El capitán del Gasolero no pasa desapercibido entre los clientes de Temperley, Lomas, Calzada, Mármol, Banfield o San José. “Muchos me reconocen y me quedo 10 ó 15 minutos en cada casa charlando un poco, sacándome fotos. No tengo problema y está bueno porque me vuelvo contento de poder dar una mano y capaz alegrarle el día a esa persona. Me encantaría poder ayudar a todo el mundo”, agregó.

Alcohol en gel, barbijos, lavandina u otros productos y a repartir: esa es la labor diaria de un capitán que se pone la cinta dentro de la cancha y también afuera.

Tras realizar estas tareas, Crivelli regresa a su hogar y sigue adelante con los entrenamientos programados por el cuerpo técnico del club a la espera del reinicio de la actividad en la Primera Nacional. Está claro, “Superman” es un todoterreno.