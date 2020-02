El arquero de Temperley valoró el empate ante Estudiantes de Río Cuarto y destacó el hecho de seguir prendido en la pelea de arriba. "Se hizo un partido complicado", remarcó.

En su partido 300 con la camiseta de Temperley, el arquero Federico Crivelli valoró el empate conseguido ante Estudiantes de Río Cuarto y remarcó que fue “importante” no perder puntos ante uno de los animadores de la zona A de la Primera Nacional.

“La verdad es que se hizo un partido complicado y a veces cuando no se puede ganar es importante no perder. Nosotros sumamos, no perdimos, y ahora hay que pensar en el próximo partido”, destacó.

Crivelli, que el jugador con más partidos en la historia del club, recalcó el “gran partido” que hizo el equipo cordobés, ya que reconoció que los “complicó” en varios sectores de la cancha. “Nos taparon bien a los marcadores de punta, que es por donde atacamos bastante, y eso nos afectó porque nos faltó más creatividad del medio hacia arriba” dijo el arquero, una de las figuras en la noche en el Beranger.

Y en esa línea, agregó: “La segunda ronda siempre es más complicada ya que es cuando se definen las cosas, tanto en la pelea de arriba como la de abajo, y todos jugamos con más presión, sin tanto márgenes de errores. Lo importante es que nosotros estamos en buen camino y no hay que rendirse”.

Por otra parte, uno de los héroes en los ascensos de 2014 se refirió a su regreso al arco titular del Gasolero y comentó que sintió “muchas emociones” durante todo el encuentro, ya que sumaba casi un año sin jugar. “Esto es algo que estaba esperando hace mucho tiempo”, comentó.

Y concluyó: “Cuando al arquero se le presentan pocas situaciones y las puede resolver bien le crece la confianza. Y eso es fundamental para seguir trabajando como lo estaba haciendo. Por eso ahora no hay que relajarse. Tengo muchas ganas de seguir creciendo”.