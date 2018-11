Pasadas las 13, la expresidenta Cristina Kirchner se presentó en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico CLACSO 2018, donde ingresó al microestadio de Ferro para sumarse al pensamiento crítico sobre el neoliberalismo, donde cuestionó al gobierno de Mauricio Macri y el regreso al FMI: “En tres años el neoliberalismo ha vuelto a endeudar al país. La gente aguanta el ajuste porque hay un colchón del entramado social que construimos nosotros”.

Por otro lado, la exmandataria resaltó que “como espacio progresista” Unidad Ciudadana y fuerzas aliadas no debe presentarse como “la contra” de otros modelos. Y cuestionó la legitimidad del Gobierno de Cambiemos.

“El blindaje mediático ayuda, pero confunde de tal manera que es una olla a presión: en algún momento, y no es por culpa de nadie, vuela por el procedimiento, porque no tenía otra culminación posible. El neoliberalismo es una construcción política que nos obliga a repensar. Esto no es una contracumbre. Hay que pensar con otras categorías (no izquierda o derecha). Eso es funcional al neoliberalismo. Podría ser un Frente Social, para agrupar a los sectores agredidos por el neoliberalismo, que no son de derecha ni de izquierda”, dijo y cuestionó: “Este Gobierno es legal, pero no legítimo. ¿Qué hacemos con un Gobierno que llega al poder y no hace lo que anunció en campaña?”.

“Nosotros como espacio progresista debemos acostumbrarnos a no presentarnos como la contra, sino como el espacio político y social que excede la categoría de izquierdas y derechas para ingresar decididamente en una nueva categoría de pensamiento, y es la de pueblo”, enfatizó.

“La falta de trabajo debe ser buscada no en los inmigrantes, sino en las políticas públicas que se han implementado. Cuando se aborda la argumentación del capitalismo comienzan a surgir los movimientos de extra-derecha que tratan de explicar los problemas buscando culpables”, aseguró, y haciendo un paralelismo con la caída del Muro del Berlín y las películas “La vida de los otros” y “Good Bye Lenin”, preguntó: “¿En qué capitalismo es malo consumir?”.

“Sigo apostando a lo mejor de la condición humana que es, junto a la pasión por la ideas, la compasión por los que sufren. Y tenemos que hacernos eco de esos que están sufriendo. ¿Y cómo no voy a ser optimista con esto de la solidaridad y esta pasión?”, dijo y contó el origen de la camisa que llevaba puesta: “Es de una marca de ropa que no está más en Argentina, que cerró hace poco. Se llamaba Chocolate. Cerró como parte de la crisis del consumo y textil que estamos viviendo. Cuatro pibas que hoy están sin trabajo estaban en el local liquidando el stock porque estaban por cerrar. Mi sobrina fue al local y la reconocieron. Estas chicas, que acababan de saber que se quedaban sin trabajo, juntaron plata y me mandaron la camisa de regalo porque decían que habían sido muy felices conmigo y estaba muy agradecidas. ¿Cómo no creer en la solidaridad?”, exclamó.