El vecino de 38 años toca el instrumento desde hace dos décadas y se presentará junto a su grupo los Tock And Blues en uno de los dos eventos más importantes del blues y rock, en Entre Ríos.

Country Musical Festival, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de febrero en la localidad de Santa Anita (Entre Ríos), contará con la presencia de la banda local Cristian Luna & Tock And Blues, liderada por un músico lomense que se destaca por tocar la armónica hace 20 años.

Se avecina uno de los dos espectáculos más importantes del país del género country, blues y rock, junto al de San Pedro, y a la espera de su participación en el evento, el cual se dará específicamente el 23, Cristian Luna adelantó cómo se preparan para el espectáculo: “Estamos ensayando a pleno para el festival, ya forjando lo que será el repertorio que vamos a presentar”.

Cabe destacar que el festival es totalmente solidario, a beneficio del Club Deportivo El Porvenir de Santa Anita. Además, también se ayudará a distintas instituciones locales, como comederos o merenderos.

El género que aborda con su música no puede ser considerado un blues tradicional ni tampoco jazz, sino que él mismo lo encasilla entre medio de ambos.

Con el anhelo de estar a la altura de las circunstancias, el músico de 38 años adelantó las expectativas personales y grupales para el evento: “Nuestra expectativa es presentarnos y mostrar el trabajo que hacemos, en especial el disco que sacamos hace unos meses titulado Ajust World. Siempre es lindo para la banda asistir por primera vez a un lugar y contar con un público nuevo, que nunca nos escuchó”.

COMIENZOS. “A principios de 2000 me prestaron una armónica, cuando estaba en la escuela secundaria. De a poco me interioricé y comencé a escuchar material nacional, pero no entendía cómo se llegaba a lograr ese sonido tan armónico”, contó Luna sobre la curiosidad que le despertó el instrumento. Inmediatamente agregó: “Vi tocar en la televisión a Rubén Gaitán, que fue el armoniquista de Ratones Paranoicos. Hizo blues y cuando lo escuché automáticamente dije ‘eso es lo que quiero hacer’, así que decidí tomar clases con él”.

Así fue como Cristian comenzó a transitar diversos escenarios, como invitado de otros artistas, hasta que en 2006 conformó su primer conjunto llamado Old Blues Trío y nunca más se bajó de las tablas. Hace 5 años armó su propia banda, donde es acompañado por José “Sandy” Sandoval con la batería, Rodolfo León en el bajo, Dante Ramoni como encargado de la guitarra y la voz invitada de Florencia Alonso, quien reemplaza a Michelle Luna.

El género que aborda con su música no puede ser considerado un blues tradicional ni tampoco jazz, sino que él mismo lo encasilla entre medio de ambos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de vivir de la música y, en especial, de la armónica, reconoció que es difícil, en especial por la situación del país, pero que se pueden tomar caminos para lograrlo, como dar clases o talleres. “Con las bandas, a veces hay réditos económicos y en otras no, cuesta mucho y hay que hacer un doble esfuerzo para llegar a ese objetivo. No sería mi caso ya que no lo tomo con ese fin, no me dedico a esto pero sí lo llevo adelante de manera profesional”, señaló Cristian.

Cristian Luna & Tock And Blues apunta a tener un repertorio renovado para finales del 2020 y, de ser posible, grabar un nuevo disco. El próximo 25 de abril harán una presentación en el Teatro Lucille de Palermo, uno de los lugares por excelencia del blues en Capital, junto al músico JotaEme.