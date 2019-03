Crespo habló sobre cómo se vive un partido en La Boca y afirmó que les pedirá a sus jugadores “que no tengan miedo”.

Hernán Crespo habló sobre lo que significa jugar en La Bombonera, a horas del cruce con Boca de este viernes por la noche.

Sin pelos en la lengua, el DT del Taladro admitió que a los jugadores rivales “siempre le tiemblan las piernas en la Bombonera” por la responsabilidad del partido y “por todo el entorno del público”. En este sentido, Crespo recordó que esa sensación experimentó “cuando jugaba en River, pero después al salir a la cancha y tomar conciencia de lo que representa el partido, a uno se le pasa todo y se motiva mucho más”.

Y siguiendo esta línea, comentó: “Ahora como técnico no sé bien qué sensaciones sentiré, tampoco entiendo si me van a silbar por mi pasado en River o me van a aplaudir por mis goles con la Selección Argentina, lo que sí estoy seguro que de estar algo nervioso, al ir al banco de suplentes me ‘enchufo’ en las indicaciones a mis jugadores y se pasa todo”.

En la rueda de prensa, Crespo confesó que hará una charla especial con el grupo. “La mayoría son muy jóvenes y varios verán cumplido su sueño de jugar en ese estadio o como sería en el Monumental. Les voy a decir que no tengan miedo si primero les tiemblan las piernas, lo importante es que disfruten del juego y que muestren su capacidad y personalidad para jugar esta clase de partidos”, adelantó.

En relación al joven plantel del Taladro, el DT consideró que “en estos partidos es donde el futbolista debe tener personalidad para demostrar que puede aspirar a mucho más en su carrera: jugar en la selección, jugar en Europa o si no estará aquel que mostrará que está para una categoría de ascenso y no para la Superliga”.

En su extensa conferencia, Crespo dedicó un espacio para valorar al arquero colombiano Iván Mauricio Arboleda, de 22 años, criticado en las últimas semanas por algunos errores defendiendo la valla de Banfield y por un par de errores en su debut en el seleccionado de su país, en último lunes en la derrota ante Corea del Sur.

“Arboleda es un arquero muy joven y con enormes condiciones, sucede que como todo jugador joven puede explotar muy rápido y después le llega el momento que cae en una meseta, como le está sucediendo ahora, por eso los que estamos cerca de él debemos apoyarlo y después depende de si mismo de recuperarse, perfeccionarse y demostrar que está para atajar en grandes equipos”, explicó el ex goleador de River y del seleccionado argentino.

Por último, a modo de aclaración, Crespo avisó que “para que no se piensen otras cosas, Arboleda no jugará ante Boca porque recién está llegando hoy de su viaje por Asia con el seleccionado colombiano por lo que no es conveniente que lo haga, pero en la última fecha (ante Newell`s) seguramente será titular”.