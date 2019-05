El lateral de Brown de Adrogué se refirió al partido de vuelta con Sarmiento en Junín y mantiene la fe para remontar la serie.

Brown de Adrogué no tuvo un buen partido, pero se vio perjudicado por un gol en posición adelantada y ahora deberá ir a Junín por una diferencia de dos goles para acceder a las semifinales del Torneo Reducido de la Primera B Nacional por un segundo ascenso a la Superliga.

A pesar que desde lo futbolístico el equipo estuvo en deuda, Matías Cortave destacó las ganas y la garra que pusieron en todo momento para intentar cambiar el resultado. “Te da bronca cuando ves la jugada del gol y te das cuenta que el jugador está un metro adelantado. Después se hizo difícil entrarles, se metieron atrás, no se movieron los cuatro del fondo y hasta el final intentamos llegar por todos lados, con centros, con cabezazos. Con esa energía y un poquito más hay que ir a buscar el resultado a Junín”, manifestó el lateral derecho del Tricolor.

En relación al error compartido entre el asistente y el árbitro principal, Matías consideró: “Uno se esfuerza para que un descuido arbitral te haga perder un partido y más en éstas instancias. Ya está, sabemos lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Lamentablemente no depende de nosotros. Tenemos que preocuparnos por mejorar. Eso es lo importante y lo que nos va a sacar adelante”.

Sobre lo que dejó el partido de ida, con victoria de Sarmiento por 1-0, el ex jugador del Maccabi Herzliya de Israel dijo que “habrá que repasar las cosas que se hicieron mal y las buenas también. Sobre todo mucho huevo y garra para levantar la desventaja”. Y sobre lo que le faltó a Brown añadió: “Más finos de tres cuartos de cancha hacia adelante y lastimar un poquito más, la cancha estaba difícil para todos, no es fácil jugar con esa lluvia. Hicimos cosas para merecer el empate, pero no se dio, así que a buscarlo con todo allá”.

Cortave consideró injusto el resultado final en el Lorenzo Arandilla, ya que en el complemento, con los ingresos de Alexis Vega y Germán Herrera, el equipo tuvo más desequilibrio y desborde. “Encontramos más espacios por los costados. Empujamos con muchas ganas, ellos casi que no tuvieron chances. Me gustó que hasta el final no paramos de meter y correr”, finalizó.