El Municipio reforzó las inspecciones en hogares de toda la ciudad para ver en qué condiciones se encuentran y si cumplen con todos los protocolos vigentes. Buscan evitar que se propague la enfermedad en uno de los grupos de riesgo más vulnerables.

Ante la propagación de casos de Coronavirus, algunos con consecuencias fatales, en geriátricos de la provincia de Buenos Aires y distintos puntos del país, el Municipio de Lomas de Zamora reforzó los controles sobre este tipo de establecimientos en toda la ciudad a fin de hacer cumplir los protocolos sanitarios y cuidar a los adultos mayores.

Las inspecciones contemplan no solo a las residencias de adultos mayores que están habilitadas en el Distrito, sino a los espacios que funcionan como tal y no están en regla. Días atrás, en la localidad de Turdera, se clausuró a una institución ubicada en la calle Reconquista 444 y se intimó a sus dueños a mejorar las condiciones del lugar.

Fuentes de la Secretaría de Salud explicaron que las clausuras que concreten como parte de este tipo de operativos, en el medio de la pandemia, son administrativas. "No es que vamos a sacar a los abuelos, algo que generaría un problema a sus familias", aclararon. Sino que se insta a los administradores a poner en regla la entidad y cumplir las leyes.

Según pudo saber La Unión, en el caso de la residencia de adultos "San Pablo" de Turdera, el personal municipal encontró que "no tenía los papeles al día", que "el director médico no los visitaba desde 2016" y que "los tres abuelos que había se bañaban con un balde".

Tras el procedimiento, el secretario de Salud local, Mariano Ortega Soler, comentó: "El intendente Martín Insaurralde nos pidió que reforcemos la dedicación de todas las áreas para detectar este tipo de hogares que, al no encontrarse dentro de la reglamentación que solicita provincia y el municipio, se convierten en una amenaza para la salud pública".

Como parte de esta iniciativa, lo que el Municipio busca tener un relevamiento exhaustivo de las condiciones en las que se encuentran los geriátricos del Partido, analizar si cumple con los protocolos vigentes y llevar un control de la nómina de empleados que trabajan en cada lugar, para tener un seguimiento de las personas que entran y salen de allí.

"Esto lo que permite es realizar una georeferenciación de cada empleado que trabaja en cada uno de los geriátricos para poder actuar a tiempo ante la posibilidad de que se detecte un caso sospechoso o confirmado de Covid, para mantener a nuestros adultos mayores bien cuidados", explicó el titular de la Secretaría de Salud.

Al mismo tiempo, funcionarios del Instituto Municipal de Discapacidad y Personas Adultas Mayores (Imdipam), de las Secretarías de Gobierno y de Salud mantienen reuniones con representantes de los geriátricos para informarles los protocolos que deben aplicar para cuidar a sus residentes y comentarles de qué constan las inspecciones en los hogares.

PROTOCOLO. Entre las normas y medidas que comenzó a implementar el Municipio en las residencias en medio de la pandemia se encuentran el acondicionamiento de espacios con medidas de seguridad para evitar la propagación del virus y distintos tipos de restricciones.

-Prohibir el ingreso y egreso a toda persona que no trabaje en la residencia.

-Proponer a los residentes alternativas para mantener el contacto con sus familiares como videollamadas o llamadas telefónicas.

-Ante un nuevo ingreso o ante la salida de un residente por algún motivo de la residencia (derivación a efector de salud, trámites personales, etc.) se deberá indicar 14 días de aislamiento en una habitación individual, teniendo que contemplar incluso que el residente desayune, almuerce, meriende y cene en la misma.

-Generar circuitos diferenciales de ingreso y circulación del personal y de los residentes.

-Realizar la toma de temperatura corporal al personal ingresante a la residencia.

-El personal que realice tareas dentro de la institución tiene que estar vestido con ropa de trabajo (ambo), que debe colocarse en la residencia, y usar barbijo durante la atención directa. No son necesarios los elementos de protección personal en caso de que hubiera barreras físicas, como paneles de protección de vidrio o plástico.

-Aplicar de forma obligatoria alcohol en gel o loción hidroalcohólica a toda persona que ingresa al edificio.

-En caso de ser posible, repartir las cuatro comidas y la medicación dentro de las habitaciones. En caso de no poder realizarse, se sugieren grupos reducidos en el comedor, donde se garantice una distancia de al menos un metro entre las personas.

-Disminuir al mínimo el contacto entre el personal de la salud y las personas residentes.

-Asignar al personal de cuidado y/o de enfermería un grupo determinado de residentes, para poder hacer un seguimiento diario de la salud y registrar la evolución.

-Evitar la rotación del personal asignado para la atención directa de las personas mayores.

-Dentro de lo posible, clausurar las zonas comunes para disminuir al máximo la interacción entre los residentes, pudiendo plantearse como alternativa la organización de turnos que permitan mantener una distancia de seguridad entre los residentes de al menos 1 metro y con una limpieza oportuna al analizar cada turno.

Acondicionamiento de espacios

. Colocar carteles informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria en la entrada de los centros, recepciones y otros espacios comunes.

. Instalar dispensadores de alcohol en gel para residentes (idealmente tanto dentro como fuera de la habitación) y en áreas comunes.

. Mantener los espacios bien ventilados. Ventilación de ambientes en forma regular para permitir el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.

. Acondicionar un área de seguridad para el personal de salud y otra área para el personal de servicios, alejado del contacto con quienes residen en la institución, donde se realizará el cambio de ropa de calle por la de trabajo (ambo). Al analizar la jornada laboral, la ropa deberá ser colocada en una bolsa negra plástica cerrada para su limpieza.

. Se deben acondicionar zonas limpias (office de enfermería, cocina, baño de personal, habitación de mucama, habitación de limpieza, administración) sin acceso a las personas residentes. Las zonas sucias son las habitaciones y áreas comunes.

. Disponer de una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio para aislamiento en caso de presentar un caso sospechoso