HORÓSCOPO DEL DOMINGO 8 DE FEBRERO, 2020

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) La torpeza en su grado límite, deberán pasar por alto actitudes de personas que conocen. No se involucren, sintonicen más elevado. A veces tenemos que usar nuestro buen humor frente a las actitudes de los demás. No se sorprendan si sus ingresos les rinden más, simplemente están aprendiendo a manejarlos.

Momento de color: marfil.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Superan situación que no podían manejar en el plano familiar, nuevo orden y modo de enfocar los vínculos obligados. La crisis financiera se puede superar pronto. Sepan entregar lo que en realidad tienen ganas y no se animan. Apuntar a ser lo más auténtico que se pueda, dar y mostrar las virtudes, aporta mucho.

Momento de color: turquesa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Compás de espera por cuestiones que necesitan que se concreten. Verán el resultado un poco más adelante. La técnica del silencio que aplican no siempre da buen resultado. Buscar el diálogo es la opción en los vínculos afectivos. Ponerse de acuerdo con uno mismo, saberse, conocer muy ciertamente hacia dónde queremos ir.

Momento de color: azabache.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Reinaría la armonía en los hogares al poder organizar mejor internamente sobre el rol que cada uno debe tener dentro de la familia. Respetar el lugar del otro es la base. La conquista en el área afectiva será mayor de la que suponen. Tenerse confianza y saber qué es lo que queremos dar. Pensamientos nuevos.

Momento de color: amarillo claro.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Se quedarán pensando acerca de respuestas que no esperaban recibir por parte de allegados. Liviandad. La señal que sus parejas les están dando tiene que ver con la necesidad de llenar un espacio vacío. Aprender a escuchar al otro, demuestra que nos importa. Alternativas en proyectos, siéntense a rediseñar.



Momento de color: coral.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Amplían el espectro de amistades reconociendo en personas nuevas algo que los emociona. Siempre estar predispuesto a conocer más gente. Sentirán que sus gestiones en lo laboral mejora ampliamente. Habría una nueva puerta abierta en el área de las actividades que verán venir. Salidas que distienden. Alegría.

Momento de color: cerceta.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Estarán esperando quizás a personas que tienen en mente sin querer afrontar que sería mejor poner un punto final. El día los llevará a serenarse gracias a ciertas respuestas que reciben. Siempre esperar, alguna definición llegará, algo pasará pero no soñar con cosas que ya comprobamos que nos hicieron mal. Quererse.

Momento de color: amatista.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Lucha interna que padecen por una doble sensación en el plano afectivo. Aprendan a frenar sus impulsos, el costo posterior es desgastante para sus emociones. Dejar pasar. Cuando no se puede, simplemente no se puede, no perder el tiempo es algo necesario para estar bien. Programen salidas que les hagan reír.

Momento de color: fuego.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Lucha interna en el área laboral, hay intereses creados que hacen borrosa la imagen de la claridad. Hoy aprovechen el día para sentarse a pensar bien para poder encarar la semana más claros. Manéjense con prudencia. Se relajan con invitación que les hacen, no pierdan el entusiasmo. Que una cosa no empañe a la otra.

Momento de color: malva.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Muy a tiempo se plantean no realizar ciertos proyectos que no serían muy claros. Llegan datos importantes que los hacen cambiar de idea. La situación de sus afectos necesita una definición, tómenla en favor de los dos. Ser lo más objetivo posible, no pensar sólo en uno. Las situaciones a veces nos obligan a cambiar.

Momento de color: canela.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Estarán ocupados en esta jornada en el plano familiar. Los encuentros o reencuentros siempre son favorables cuando hubo alguna diferencia. El día de descanso se transforma en un día alto en emociones. De todas maneras la sintonía de Acuario es el movimiento continuo. Procuren también poder relajar.

Momento de color: dorado.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La aspiración de lograr un encuentro con personas de su interés, puede concretarse. Use su magnetismo y su misterio. Lo que espera de un negocio puede opacarse, posibilidad de cambio de idea o aspiración. Buscar para uno lo mejor posible. El mundo siempre ofrece posibilidades de crecimiento. Sepan esperar.

Momento de color: magenta.