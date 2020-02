HORÓSCOPO DEL JUEVES 6 DE FEBRERO, 2020

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Día con altibajos y ciertas complicaciones en el plano laboral. Lo desafiante en esta jornada sería la realización de un encuentro que vienen postergando por falta de coraje. Ponernos a prueba es importante, es una forma de crecer. Debemos ser lo que somos y es ésta una actitud constante e identificatoria de los arianos. Adelante, sin temor.

Momento de color: magenta.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Procuren estar a tiempo para cumplir con las entrevistas o reuniones en el plano laboral. Sientan que son seguros en lo que quieren, no vayan a desgano, se sorprenderán por el resultado. Un comienzo de algo les levantará el ánimo enormemente. Valorar las sorpresas de la vida, sentirnos vivos y agradecidos.

Momento de color: lavanda floral.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día con sorpresas esperadas e inesperadas. Una nueva actividad les levantará el ánimo sabiendo que no lo habían imaginado como finalmente fue. Verán colmados sus deseos en el plano afectivo, posibilidad de ser feliz. Ilusión. No privarse de buscar lo que se está esperando, abrirse ante la vida. Todo llega.

Momento de color: lavanda.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Día algo ajetreado, intenso. Variedad de situaciones colorearán su jornada sin darles respiro. Conocerían a alguien que los impactará. Esa búsqueda canceriana de querer armar una familia será recompensada. Noticia que llega antes de lo esperado. Tomarse las cosas tal como son esquivando agregar más.

Momento de color: nieve.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos la incomodidad de realizar trámites molestos o complicados se solucionan poniendo la mejor cara y humor. No posterguen hacerlos. Hay cosas que son obligadas el punto es no fastidiarse. Un encuentro con alguien que a veces estuvo en sus mentes, los deja pensando con ciertas ganas de invitar.

Momento de color: plata.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

En el plano de las actividades no sería lo más indicado realizar ese negocio que tienen en mente sin antes poner todo en claro casi de manera insistente. Las cosas poco claras, no llegan a buen término. No instalen dentro de ustedes una actitud equivocada frente a los afectos, dejen para el otro la parte que le toca.

Momento de color: lino.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los inconvenientes en su lugar de trabajo tornarán el día algo molesto. Traten de minimizar las cosas para no lastimarse. Comprender y conciliar simplifica problemas. Llegan a ustedes nuevas ansias de poder modificar sus propias reacciones ante los problemas. Querer es poder, en la mayoría de las veces.

Momento de color: blanco.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Un espacio para la relajación les dará un nuevo respiro a las tensiones diarias. Día con mucha actividad y casi sin respiro. Llamado que los sorprende positivamente. Saber que las puertas no siempre se cierran y que a veces las cosas buscan el espacio justo para poder manifestarse en el tiempo debido.

Momento de color: frutilla.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No siempre lo que nos dicen es cierto. Los distintos puntos de vista a veces dan una visión subjetiva de lo que realmente pasa. Sepan aguardar sin alterarse. A veces se especula con la buena fe de los demás. Saber diferenciar la verdad de la mentira es importante. Noticias alentadoras en la familia. Novedad.



Momento de color: zanahoria.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sentirán alivio al llegar una oportunidad de salir de situación embarazosa. La vida nos trae los momentos justos. Buena predisposición de alguien con quien desean hablar, serán escuchados y recibirán ayuda inesperada. Darse cuenta que todo puede cambiar y que luchar por lo que sanamente queremos es válido.

Momento de color: rojo bermellón.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) No dejen de observar lo que tienen a su alrededor. A veces no vemos que la solución de los problemas la tenemos al alcance de nuestras manos. Rutina que cansa mentalmente, busquen acuarianos hacer alguna salida para distraerse. Predisponerse a estar mejor de lo pensado es parte importante para lograrlo.

Momento de color: tiza.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La esperada reunión de trabajo puede llegar hoy. No permitan que el mal humor empañe su lucidez e inteligencia. Llamados esperados que ayudan a ir encaminando esta jornada que altera los nervios. Hacer de la vida una realidad feliz a pesar de todo sería para ustedes piscianos una necesidad que los ayudará siempre.

Momento de color: púrpura.