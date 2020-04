HORÓSCOPO DEL MARTES 14 DE ABRIL

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sería importante retomar plantearse realizar alguna actividad física en sus casas. Saber que en principio debemos ocuparnos de nosotros mismos. Aprendizaje. Hacer cosas por uno también ayuda a crecer y a alegrarse.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los comentarios entre personas de confianza y cariño mutuo los ayudará a poder descargar emociones detenidas en su fuero íntimo. Distinguir la verdad siempre nos da elementos para poder afrontar las situaciones.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Estrategia que les asegurará éxito en situación que atraviesan. Lo que estarían por decir ante sus familias les generará paz interior. Relájense. La flexibilidad con uno mismo nos ejercita para tener mayor blandura con el otro.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Todo estaría trayéndoles las respuestas que esperan. Es como si las piezas estarían encajándose en su lugar correcto en este tiempo de tempestades. Alivio. Saber que todo llega, comprobar que el Universo se ejecuta en tiempo y forma.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No deberían discutir con esas personas que los alteran, traten de racionalizar las cosas que no merecen su desgaste emocional. Ver la importancia real de cada situación es necesario para no lastimarse o lastimar.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



La estabilidad emocional se las dará su misma capacidad de razón. Comprendiendo la realidad es cuando sanamos nuestros dolores. La aceptación es una de las virtudes a tratar de tener y conservar. Evolución.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Un próximo comienzo laboral los ayudará a realizar sus sueños. La estructura emocional se verá más que fortificada. No interrumpan esos nuevos vínculos afectivos por miedo. Asumir lo que se siente y buscar ser feliz.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Improvisada conversación que es de mucho interés para ustedes los hará suspender ciertos pruritos que tenían en el pasado. Es un buen momento de pensar sobre objetivos a futuro. Saber aprovechar el tiempo que se tiene.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Estado algo preocupante por la situación afectiva de alguien de su entorno afectivo. Sabrán dar la palabra justa en cuestión laboral que los preocupa. No sometan sus emociones a mayores presiones. Respiren profundo y relajen.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Lo importante es preparar el discurso justo para poder decir lo que necesiten decir en el plano afectivo evitando herir. Un llamado los tranquiliza en el plano laboral. Descansar a pesar de las presiones.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Los retrasos que surgen en este día son consecuencia de las situaciones actuales. No se preocupen por respuestas que reciben desde sus lugares de trabajo. Seguir adelante es lo que hay que hacer siempre en la vida. Paz.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Estímulo que reciben por parte de personas allegadas a ustedes que están dispuestas a ayudarlos. No se preocupen en demasía, todo puede cambiar con sus parejas. Saber esperar es aplicar sabiduría y esperanza. Regocijo pleno.