HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO, 2020

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Arianos con fuerza innata a prueba en esta jornada con posibles complicaciones que a la vez es necesario e importante saber que los problemas son naturales en la vida. Realicen caminatas o ejercicios físicos para descargar emociones y tensiones. Busquen poder ampliar sus amistades y contactos.





Momento de color: mediterráneso.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Se sentirán demandados o exigidos en sus tareas. Realicen sus correcciones y sintonicen mejor los requerimientos. Capacidad y racionalidad naturales en ustedes. El amor con tendencia al control sobre el otro, no involucionen con los celos, siempre son negativos y peligrosos. Relajar.

Momento de color: carbón.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos, no sientan que las cosas nos llevan a un callejón sin salida. Lo importante en la vida es no exagerar y tratar de no exasperarse para poder vivir con mayor equilibrio y paz. Busquen charlas con amigos o con sus propias parejas, procuren con esa inteligencia mercuriana, abrir sus puntos de vista.

Momento de color: vino tinto.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Las presiones externas, pueden afectar los ánimos de los sensibles cancerianos. Procuren no caer en preocupaciones innecesarias, conéctense con sus vidas de manera natural. El amor que acompaña y se integra. Plenitud y proyectos nuevos que no deberían opacarse con miedos o dudas.

.

Momento de color: maíz.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Eviten discusiones innecesarias o tener la impresión de sentirse competidos. En ese caso, la competencia tiene su parte sana y no es negativa al verla así. Todos tenemos nuestras capacidades. Amor valiente y entregado. Llegan momentos con aires frescos y renovados. Admiración.



Momento de color: índigo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Tolerancia ante las vicisitudes que la vida plantea. Sientan que ustedes están amparados por el Cosmos y que las cosas que nos pasan colaboran con nuestra evolución. Amor y amistades con gran compenetración y compañía. Llegan ideas nuevas para poder realizar o proyectar.

Momento de color: verde bosque.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Día en el que el dudar puede llegar a jugarles una mala jugada. Libra tiene que trabajar internamente la toma de decisiones sin vacilar. Hay cosas que se sienten desde adentro, adelante, a considerarse apto. Las actividades con intensidad y a la vez con tranquilidad. Placer al hacer lo que les gusta.

Momento de color: celeste cielo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Conéctense con que cada uno tiene el deber de tratar de solucionar sus propias cosas. Dejar al otro que se ocupe y trate de resolver las cosas que les tocan. Dejar crecer. Una cosa es querer ayudar y otra irrumpir. Soltar nos ayuda también a nosotros mismos. Reflexión en el plano laboral.

Momento de color: café.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos vayan a lo seguro en el plano financiero. Cuiden su dinero y si van a invertir paso a paso sin imaginar logros supremos. El amor con claridad y espontaneidad nos ayuda a poder animarnos a más. Casi llega a ustedes la concreción de un proyecto o expectativa ansiada. Confíen y esperen.

Momento de color: azul acero.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Quizás sientan que pierden chances esperadas en el plano financiero. Procuren dejar de lado esas oportunidades que se suponían buenas o alentadoras. Dentro de lo que puedan planifiquen salidas más simples y más prometedoras. Sentirse comprometido o atados a situaciones sólo lastima a uno mismo.

Momento de color: rosado.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Manéjense con prudencia en sus lugares de trabajo. Absténganse de cometer el error de emitir opiniones que no serían bien recibidas. Acuario tiene un humor tanto inteligente como sarcástico, que no todos pueden entender. Amor que calma en esta jornada movida y algo dispar. Relajar.

Momento de color: rojo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos resguarden sus emociones y no permitan que cuestiones ajenas a sus vidas les generen angustias o pesares. Tenemos que aprender a racionalizar y dejar que la vida siga su rumbo. El amor y la salud flamantes, con nuevas sensaciones que reconfortan y que alivian trayendo alegría.

Momento de color: lila.