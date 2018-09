El goleador de Boca, ‘Wanchope’ Ábila, debe una fecha de suspensión en la Libertadores y, por decisión del cuerpo técnico, no jugará en el partido de ida ante Cruzeiro.

Los desmanejos de la Conmebol están a la orden del día y cada semana hay una sorpresa diferente en el fútbol sudamericano. La dirigencia de Boca maneja la información de que Ramón ‘Wanchope’ Ábila aún mantiene una fecha de suspensión en certámenes internacionales y por este motivo el cuerpo técnico no lo tendrá en cuenta para el partido de ida ante Cruzeiro.

Según trascendidos, a Boca no le habrían informado que el delantero tenía dos fechas de sanción. Sin embargo, Ábila jugó normalmente en la Copa e incluso marcó un gol en el partido de ida por los octavos de final ante Libertad. Alertados por lo que ocurrió con Carlos Sánchez (en Santos vs. Independiente) y con Bruno Zuculini (en River vs. Racing), el cuerpo técnico decidió no utilizar al delantero en el partido de vuelta. Y de alguna manera se salvó del reclamo de Libertad que, según la dirigencia, habría estado dentro de las normas.

Pese a que los números hacen creer que el delantero cumplió la sanción (de tres fechas) que le habían dado jugando la final de la Copa Sudamericana 2015 ante Independiente Santa Fe, en Boca no se quieren confiar y por este motivo no jugará frente a los brasileros. Darío Benedetto jugará en su lugar.