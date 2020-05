"Me encanta. La verdad es que su perfume, su look... me gusta. Si le meto los cuernos a Diego, se los meto con él", aseguró Yanina Latorre en relación a ¡Jorge Lanata!

La panelista de “LAM” lanzó este inesperado comentario y dejó boquiabiertos a sus compañeros del ciclo de El Trece.

"En serio lo digo. Lo amo. Me encanta Jorge Lanata”, agregó dejando en claro lo que siente por el periodista. ¿Se vendrá la respuesta del otro lado?