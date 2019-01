Nicolás Bertolo reconoció las diferencias que tuvieron con Falcioni y afirmó: “Nos vamos a cruzar a tomar un café y a tener una charla que nos debemos”.

Tras un tiempo de silencio luego de ser borrado del plantel, Nicolás Bertolo enfrentó a los micrófonos en el regreso del plantel a la actividad con Hernán Crespo a la cabeza.

El volante reconoció que hubo un cruce con Julio Falcioni que causó su baja a la Reserva aunque aclaró que no tiene nada personal con el ex DT del Taladro. “En estos meses tuve una discusión con Julio. A mi me puso muy triste. No tengo nada contra de él, ni él en contra mía pero como cabeza de grupo decidió que no esté más en el grupo. Lo que pasó fue que nos faltamos el respeto y, cuando se pasa esa raya, se pasa un limite. Hablé con él después de eso. Yo pensaba una cosa. Él pensaba otra”, aclaró el mediocampista de 33 años.

Y continúo: “No hablé antes con la prensa para no generar polémica. No me gusta estar en novelas. Era todo un lío. Mi enojo por no jugar, el club de por medio, su salud. Pero creo que nos vamos a cruzar a tomar un café y a tener una charla que nos debemos. Yo lo quiero y yo se que él me quiere también”.

Respecto a esta nueva etapa, el ex River y Boca consideró que “todos empiezan de cero y se renuevan las ilusiones”. Y habló sobre la propuesta futbolística que tendrá el equipo. “Entiendo que buscaremos atacar y ser un poco más ofensivos pero por más que cambien ideas y sistemas, en el fútbol ya está todo inventado. Julio hacia muy bien su trabajo con su idea y era muy claro. Hernán buscara lo suyo”, expresó el futbolista que ya conoce a Alejandro Kohan, el ayudante de campo de Crespo, de su anterior paso por el Taladro de la mano de Matías Almeyda y Ariel Holan.

Por último, respecto a sus últimas semanas en el club, resaltó: “Tuve contacto con otros equipos. Pero mi cabeza estuvo siempre acá. Me quedan dos años y medio de contrato. Cuando firme hace seis meses pensé en retirarme acá. No se que va a pasar en dos años y medio pero mi idea es esa. La gente me quiere. Acá me tratan bien, me respetan, me valoran y los dirigentes siempre me han cumplido”.