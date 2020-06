El vicepresidente de Banfield, Oscar Tucker, habló de todo. De los problemas económico que trajo la pandemia, de la "necesidad" de vender de este mercado de pases, del "rol estratégico" que tendrá Falcioni y de los objetivo en la nueva era que inicia en el Taladro.

En el inicio de una nueva era en el club y sin poder escaparle a los problemas económicos que trajo la pandemia del Coronavirus, el vicepresidente de Banfield, Oscar Tucker, hizo una radiografía exacta del presente del Taladro, que no escapa a la realidad del fútbol argentino y, como la mayoría, tendrá problemas en la pospandemia.

En una larga charla con Diario La Unión, el dirigente habló de la “una reducción del 50% de los ingresos” que sufrirá la institución este año, lo que lo obliga a tener “la necesidad de concretar una venta” en este mercado de pases que arrancará a partir del 1 de julio para tener un funcionamiento “medianamente ordenado”. Y también dio detalles sobre el nuevo proceso que inicia el club, con Julio Falcioni como manager y Javier Sanguinetti como entrenador. “Creo que, de esta manera, estamos dando un salto de calidad muy importante”, remarcó, ilusionado con esta nueva era

-¿Tienen una proyección de lo que puede perder el club?

Normalmente el club tiene ingresos por $600.000.000 anualmente y, según el análisis que hicimos en caso de que no haya actividad hasta fin de año, recaudaremos menos del 50%, o sea que perderemos alrededor $300.000.000. Y la pérdida es significativa. Al principio del año perdimos U$S1.100.000 de Academia Fútbol Banfield, ya que nos pidieron la postergación del convenio por el tema de la pandemia, y luego el panorama se complicó. Es que con las instalaciones cerradas y la falta de fútbol, no recibimos lo de la Copa de la Superliga y lo de la Copa Argentina, y se cortó la cadena de pagos, sin poder cobrar lo de los sponsors. También mermó lo de las cuotas sociales y todo los ingresos indirectos.

-¿De qué manera se puede contrarrestar?

Banfield, como la mayoría de los clubes de la Argentina, tiene la necesidad de vender a un futbolista en este mercado de pases porque son los ingresos extraordinarios que nos permitirían suplir los ingresos que hoy no estamos teniendo. La clave está ahí. Para sobrellevarlo y estar tranquilos hasta fin de año, debemos concretar una venta. Eso nos permitirá seguir funcionando de manera ordenada, cumpliendo los compromisos que tenemos.

-¿Entonces los futuros de Agustín Urzi y Claudio Bravo, los más solicitados, podrían estar lejos de Banfield?

Nosotros estamos trabajando duramente para que se concrete alguna operación, no sólo de alguno de ellos, pero es verdad que son por los que más nos han consultados. En diciembre hemos desechado algunas propuestas porque consideramos que no era el momento, teniendo la tranquilidad de que íbamos a recibir lo de la academia. Hoy esa situación cambió y tenemos la necesidad de vender. Por suerte ya tuvimos sondeos por varios de nuestros juveniles y esperemos que se concreten.

-¿Las mayores posibilidades están en el mercado europeo?

Sí, es a lo que apostamos. El mercado interno está muy complicado y veo difícil que pueda afrontar el gasto que, por ejemplo, pedimos por (Agustín) Urzi. Hoy lo más potable es concretar una venta a Europa, ya que el mercado de los Estados Unidos, que creció mucho en el último tiempo, es totalmente incierto por los problemas que tiene el país.

-También es vital que se pueda concretar la venta de Nicolás Tagliafico…

Todos los días que aparecen noticias sobre eso, prendemos una vela (risas). Banfield tiene los derechos de formación por los años que estuvo en el club y recibiremos el 3,6% del total cuando eso se concrete. Pero hay que tener un dato en cuenta: si la operación se hace en 10 pagos, el club recibirá el 3,6% por pago y si se hace en uno, recibirá el 3,6% del total. Todo depende de la cantidad cuotas en las que se abone.

-¿Qué motivó la decisión de poner a Julio Falcioni como manager y a Javier Sanguinetti como entrenador?

Lo veníamos trabajando desde el primer día que Julio volvió al club. Nuestra idea siempre fue un año de contrato porque estamos convencido de que Banfield necesita la figura de un manager para la estructura del fútbol, tanto profesional, juvenil como infantil, y nunca pensamos en otra persona que no sea Julio, que es el técnico más importante de la historia del club. Y esa figura es estratégica en el futuro de Banfield. Creo que, de esta manera, con Julio como manager y (Javier) Sanguinetti como entrenador, estamos dando un salto de calidad muy importante.

-¿En qué se basa esa función “estratégica” que tendrá Falcioni?

Julio no tendrá sólo injerencia en la estructura del fútbol profesional, sino también en el nivel juvenil e infantil. Y eso tiene que ver con una visión global, estratégica para nosotros, enfocado en que las consignas sean las mismas, como así también los estilos. Será una persona que va a interactuar fuertemente con todas las áreas del fútbol y será un asesor permanente. Es un rol estratégico que Banfield necesitaba hace tiempo, y que Julio lo haga es muy importante. Esto potenciará a todos los coordinadores y entrenadores.

-Con estos cambios, ¿cuáles serán los objetivos?

Nuestra apuesta siempre fue apostar, potenciar y darles lugar a nuestros juveniles. Y los hechos hablan: en el plantel hay futbolistas de menos de 20 años y con más de 30 partidos en la Primera División del fútbol argentino, que es súper competitivo. Capaz en los últimos dos mercados de pases incorporamos más de lo que hubiésemos querido porque teníamos el acoso de los promedios, pero creo que ahora podemos retomar ese camino. La posibilidad de que no haya descensos nos permitirá dar vuelta la página y volver a pleno en nuestro proyecto, incorporando jugadores en puestos claves y proyectando a los más jóvenes, siempre con el objetivo de tener un equipo competitivo. El objetivo siempre está en clasificar como mínimo a alguna copa.

-En este contexto, uno de los temas pasa por la continuidad de Renato Civelli. ¿Pudieron hablar con él luego de que deslizara la posibilidad del retiro?

Ya el año pasado nos había manifestado que era su último año y que en junio se retiraría de la práctica profesional. Obviamente que, como cualquier jugador, soñaba con retirarse de la cancha, pero escuché que dijo que le costaba mucho entrenar. Y como todavía no hay una fecha clara de regreso, no creo que haya cambiado su postura. Si hubiese una fecha clara, capaz replantearía su postura. Con nosotros no se comunicó para decirnos que haya cambiado su decisión, ya nos lo había dicho el año pasado”.