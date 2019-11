En la Semana de la Lucha contra la Diabetes, profesionales del Municipio realizaron mediciones de glucemia, test de riesgo y toma de presión. También hubo jornadas sobre alimentación saludable.

La Semana de la Lucha contra la Diabetes se llevó a cabo en distintos barrios de Lomas, donde el Municipio organizó charlas y actividades con el objetivo de profundizar la concientización y las acciones para prevenir la enfermedad.

Los profesionales de la Secretaría de Salud estuvieron informando a los vecinos en la Peatonal Laprida. Allí, se instalaron carpas para realizar mediciones de glucemia, test de riesgo y toma de presión gratuitas. Mientras que los más chicos disfrutaron de juegos lúdicos.

Las propuestas también llegaron a los barrios con la idea de descentralizar la gestión. En la Unidad Sanitaria Eva Perón, de Centenario, desarrollaron una jornada de actividad física y alimentación saludable. Y en la salita que lleva como nombre La Salud Como Derecho, ubicada en Fiorito, los especialistas repasaron las claves para tener un consumo saludable de comidas.

para reducir los riesgos, se recomienda caminar 30 minutos por día y hacer actividades deportivas.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina (hormona que regula el azúcar en la sangre) en cantidad suficiente o en los casos que el organismo no la utiliza eficazmente. Su efecto no controlado es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos como los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos.

LOS TIPOS DE DIABETES. “La tipo 1 se diagnostica a los niños y adolescentes; y la 2, que abarca entre el 90% y 95% de los casos, en adultos. Es importante hacer la detección precoz a adultos de cualquier edad que tengan sobrepeso u obesidad con factores de riego como colesterol alto, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Y en general, a partir de los 45 años”, destacó Miriam Gramisci, médica especialista en diabetes.

SÍNTOMAS Y PREVENCIÓN. Los síntomas de alerta son la pérdida de peso, necesidad de orinar con frecuencia, falta de energía y sed excesiva. Para reducir los riesgos, se recomienda caminar 30 minutos por día y realizar actividades deportivas.

“El azúcar que sube a la sangre proviene de los alimentos que consumimos, por eso es importante distinguir los hidratos de carbono simples (azúcar, jarabe de glucosa, maíz, turrones) para restringir su consumo, ya que la hacen subir rápidamente. Mientras que con los complejos (harinas, fideos, arroz, pan y papa) sube más lento el azúcar, pero también hay que cuidarse”, explicó Alejandra Bouzon, licenciada en Nutrición.

Y al mismo tiempo, remarcó la importancia de “quitarle la grasa a la carne; comer fruta lavada con cáscara y cruda; verduras a diario; y evitar la miel, mermelada y jalea”.