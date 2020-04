La serie de época tendrá una segunda temporada en El Trece y Mercedes Funes jugó al misterio con lo que sucederá. También se refirió al polémico final de la primera entrega.

"Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV)", la exitosa ficción de época que se emitió en 2019 en El Trece, tendrá una segunda temporada y una de sus protagonistas jugó al misterio sobre lo que se verá en el futuro.

Mercedes Funes, que se puso en la piel de la villana Alicia Ferreyra, aseguró que la nueva parte “a la gente le va a hacer muy feliz”, en el programa radial “Agarrate Catalina”, pero sin dar más detalles.

“Hay muchas ganas de hacerlo desde que estábamos terminando ATAV, por eso se armó ese final tan hermético. No se entendió bien, a mí me gustó que no se entienda y me parece bárbaro que la gente se lo pregunte”, agregó.

La ficción contó con un numeroso elenco coral integrado, entre más, por Gonzalo Heredia, China Suárez, Albert Baró, Delfina Chaves, Benjamín Vicuña, Fernán Mirás, Andrea Frigerio, Virginia Innocenti, Soledad Fandiño y Federico Salles.

Ambientada en los años '30 del siglo pasado, el programa fue escrito por Leandro Calderone y Carolina Aguirre, y tuvo en la dirección a dos duplas: Rodolfo Antúnez-Alejandro Ibáñez y Martín Sabán-Sebastián Pivotto.

Desde su estreno, "ATAV" la ficción generada por Pol-ka Producciones, se sostuvo como uno de los favoritos de los televidentes locales y ostenta un promedio de 13.6 puntos de rating.

La segunda parte, según adelantó Adrián Suar, llegará recién en el segundo semestre de 2021.