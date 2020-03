Las sugerencias del Gobierno nacional de reducir solo a lo indispensable los viajes en transporte público impactaron esta semana de diferentes maneras. “En esta situación los costos no dan y esto es muy ágil, y se va viendo día a día”, señalaron desde la administración de las líneas 541, 543, 544, 561 y 562.

“Hubo una merma mas del 30% de pasajeros. Estamos muy preocupados porque la gente tome conciencia”, señaló Celina Velayos, de la empresa de colectivos Yitos S.A. que administra las líneas 541, 543, 544, 561 y 562, respecto a la situación general en el contexto de la emergencia sanitaria.

Las sugerencias del Gobierno nacional de reducir solo a lo indispensable los viajes en transporte público impactaron esta semana de diferentes maneras. En el caso de los colectivos, muchas líneas hacia Capital vieron incrementada la cantidad de pasajeros dado que el tren ofrece durante esta semana frecuencia de feriados.

No obstante, en otros como el caso de la empresa Yitos, hubo una baja. “Es importante que todas las personas tomemos conciencia. Hay choferes que no pueden trabajar por ser pacientes cardíacos o ser mayores de 60 años”, amplió Velayos. “Sucede también que en esta situación los costos no dan y esto es muy ágil, y se va viendo día a día. Nosotros priorizamos la salud”, agregó y puntualizó que esta semana se hicieron junto al Municipio operativos de desinfección integral en las unidades y en las oficinas.

