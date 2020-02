View this post on Instagram

Y si de “Calentar motores”y buscar “entonaciones” (se trata).....soy todo un “constructor” !!! - aca estamos con mi #papucho #guillermofrancella entonando como cuál #coro de ángeles ...el #llanto nacional #franchelistico ! Dato: #casadosconhijos 12 de junio en el @teatrogranrex @rgbredes @telefe @viacomcbs