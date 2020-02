El caso se dio en Santa Catalina y el Municipio actuó tras la denuncia de los vecinos. Le aplicaban hasta un 15% a las compras. En Lomas, más de 15 mil vecinos ya son beneficiarios.

Tal como ocurrió en otras localidades durante los últimos días, en Lomas también se conoció un caso de un supermercado que intentó aplicarle un recargo a las compras a través de la tarjeta alimentaria.

El hecho tuvo lugar en un comercio de los conocidos popularmente como “chinos” en la intersección de Quiroga y Ruben Martell, en Santa Catalina. Allí y tras las denuncias de algunos vecinos, se montó un operativo de Inspección y se pudo comprobar con la presencia de testigos que aplicaban un 15% a las compras que se realizarán a través del carnet que otorga el Gobierno. Por este motivo, el área perteneciente a la Secretaría de Gobierno local llevó adelante la clausura del lugar.

Este caso es de los primeros que se conocen en Lomas aunque en la región ya se habían dado y también a nivel nacional. Desde el Municipio remarcaron que los vecinos pueden realizar denuncias sobre irregularidades con la Tarjeta a través de las redes sociales de Lomas o mediante las distintas vías de contacto del Centro de Atención Vecinal.

Además, la Secretaría está realizando controles en cuanto a Precios Cuidados en cadenas y supermercados adheridos al Programa.

¿DE QUÉ SE TRATA LA TARJETA ALIMENTARIA?

La tarjeta alimentaria fue anunciada por el Gobierno Nacional y es otorgada a madres y padres con hijos de hasta seis años que estén percibiendo la Asignación Universal (AUH), embarazadas a partir de los tres meses, y personas que reciban la asignación por discapacidad.

La tarjeta sirve exclusivamente para comprar alimentos (no bebidas alcohólicas) y el crédito no es acumulable: se utiliza solo durante el mes. Puede utilizarse en supermercados, autoservicios y almacenes barriales que tengan Posnet y no está habilitada para retirar dinero en los cajeros automáticos.

Todos los terceros viernes de cada mes cada tarjeta tendrá un monto de $4.000, para las familias que tengan un solo hijo, o de $6.000, para los que tengan dos o más.

En Lomas ya se llevan otorgadas más de 15 mil y en los próximos días se harán nuevas adjudicaciones hasta llegar a 26 mil familias. “Esta herramienta es fundamental para dar respuesta a los sectores más postergados y reactivar la economía”, destacó el intendente, Martín Insaurralde.

Para ver si figuran en el padrón y conocer el día de entrega, los vecinos puedan entrar a la web de Desarrollo Social.