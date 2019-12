El 22 de diciembre de 2014 fallecía este cantante de un enorme talento interpretativo, que pudo salir de las adicciones para volver al ruedo aportando su voz a múltiples bandas sonoras de películas.

Joe Cocker, el legendario músico británico de soul, rock y blues, quien editó 40 discos en medio siglo de carrera y que supo reinventarse a tiempo mientras se alejaba de algunas adicciones, fallecía hace un lustro, el 22 de diciembre de 2014, después de pelearla contra un cáncer de pulmón.

Dueño de una voz particular y una interpretación sentimental, y conocido en Argentina especialmente por su versión de la canción de Randy Newman "You can leave your hat on", de la película “Nueve semanas y media”, nació en los suburbios de Sheffield el 20 de mayo de 1944 y dio sus primeros pasos en la música participando en pequeñas bandas desde que apenas tenía 15 años.

Después de éxitos menores en su Gran Bretaña natal, tuvo su mayor éxito con una versión innovadora y célebremente conocida de "With a little help from my friends" de Los Beatles y en 1969, que para muchos superó en calidad a la original cantada por Ringo Starr.

La consagración definitiva le llegó a sus 25 años cuando participó en el Festival de Woodstock, donde fue uno de los artistas destacados de ese encuentro, y logró otros éxitos con más versiones de los Fab Four.

A principios de los ´70 tuvo problemas por adicción a las drogas y al alcohol, pero logró recuperarse y regresó a los escenarios en las décadas de los ´80 y ‘90, reconvertido en un exitoso intérprete de baladas de grandes bandas sonoras de películas que fueron un furor de taquilla.

Muchos directores recurrieron a sus servicios para las bandas sonoras de sus películas. Tras “Oficial y caballero” llegaron “Nueve semanas y media”, “Harry y los Henderson”, “Los búfalos de Durham”, “Un hombre inocente”, “El guardaespaldas” y “Benny & Joon”.

Otros de sus éxitos son "Up Where We Belong", en dueto con Jennifer Warnes, "You are So Beautiful", y "Unchain My Heart", que sonaron en las FM de todo el mundo.

En sintonía a los grandes maestros del soul, como Ray Charles y Otis Redding, tenía su propia fórmula para hacer de canciones ajenas sus propias armas emocionales, a las que ponía un poderoso dramatismo, exacerbado aún más en las actuaciones en vivo.

A lo largo de su vida, visitó la Argentina en tres oportunidades, la primera habí­a sido en 1977, en plena dictadura cívico-militar, la segunda a comienzos de la década de los ‘90 y la última fue en 2012, en el Luna Park.

En 2012 llegó su álbum de estudio, “Fire It Up”, y al año siguiente emprendió una gira triunfal por diversas ciudades de Europa, que terminó en junio en el Hammersmith Apollo londinense, en el que el destino quiso que fuera su último concierto, antes de recluirse en su rancho de Colorado.

Joe Cocker no es sólo una leyenda sino uno de los artistas más exitosos de las últimas cuatro décadas ya que vendió millones de discos y fue galardonado con los Premios Grammy, Golden Globe y Oscar.