El entrenador de Los Andes, con conceptos claro, habló de todo. De la necesidad de apostar por proyecto con juveniles, lejos de exitismo inmediatos y con una mira integral, y de la conformación del nuevo plantel, con la posible llegada de refuerzos.

Con una postura firme e ideas claras, el entrenador Germán Cavalieri le pone el pecho al presente institucional de Los Andes y marca la cancha. Se ilusiona con “el proyecto serio” que se quiere llevar adelante, dándoles un mayor lugar a los juveniles del club, pero aclara que “hay que dejar de lado el exitismo” para su mejor desarrollo. “Ojalá que todos tengan paciencia, que vean el trabajo y juzguen el proceso en cuatro años porque esto no es magia”, recalca.

“Cuando se hereda un club que viene con un montón de problemas económicos de otras etapas, no se puede armar el plantel que se quiere porque se deben pagar las deudas que se tienen. Y este presidente, Víctor Grosi, fue claro en ese sentido. Dijo que había que arreglarse con lo que hay y armar un proyecto de juveniles. Y me parece muy bien. Cuando en 12 años no vendiste ningún jugador como es el caso de Los Andes, hay que replantearse cosas. Los Andes es un club grande, pero necesita vender jugadores. Si no vende, es imposible”, remarca Cavalieri, convencido de que es “el momento indicado para sentar las bases”, durante una larga charla con Diario La Unión.

Y en ese sentido, agrega: “A mí más que a nadie me gustaría dirigir jugadores consagrados porque así tendría más chances de ganar, es la realidad. Ponga chicos o grandes, las exigencias son las mismas, y más en Los Andes, donde siempre hay que ganar. Pero bueno, el club necesita un momento para sentar las bases y a mí me toca ser el entrenador encargado de esa misión. Y lo acepto. Si bien quiero ganar y ascender porque pienso en mi carrera, me gusta terminar de formar a los juveniles, pero también soy consciente que las posibilidades de resultados son menores”.

A pesar de eso, Cavalieri confía en el material que tiene entre sus manos, se ilusiona con lo que quiere hacer el club con miras al futuro, y pide que se dé “el tiempo necesario” para desarrollarlo, ya que si bien le “mucha fe” a los juveniles que tiene en el plantel, reconoce que no es “nada sencillo” crecer con la camiseta de Los Andes.

“En el plantel, hay diez jugadores que son de Inferiores y van a tener minutos y lugar, siempre y cuando se lo ganen. Esto es una realidad. No por el hecho de que sean de Inferiores van a jugar, esto se lo tendrán que ganar en el día a día. Lógicamente, si tenemos un plantel de 23 o 24 profesionales, que es la idea, las chances son mayores. Los chicos eran antes la tercera o la cuarta opción y ahora serán la segunda o la primera, y en algunos casos la tercera, pero deberán estar a la altura. Yo no haré más cosas para ponerlos ni más cosas para sacarlos, están al igual que todos”, subraya.

EL NUEVO PLANTEL. El entrenador sabe que a estos juveniles, entre los que se pueden nombrar a Nazareno Pompei, Agustín Maidana, César Peralta, Jeremías Barros y Leandro Brey (Cavalieri confía mucho en este joven portero), se los debe acompañar con jugadores de experiencia. Y por eso, uno de sus pedidos fue mantener una base porque lo considera “fundamental” de cara a lo que viene, más allá de que es consciente de que armará “un equipo desde cero” por la reducción que hubo en el plantel: de 35 contratos profesionales bajarán a 23 o 24.

“Es algo que había que hacer y por eso vamos armar un equipo nuevo. Esto es arrancar de cero para capaz jugar un Reducido, donde en dos partidos sorteas tu suerte. Es por eso que es importante mantener la base, ya que eso permite que sea más sencillo amalgamar a los que se sumen. Hay que encajar rápido las piezas y veremos los tiempos que tendremos. Si se juegan las 10 fechas que falta, ayudaría mucho”, remarca.

En este contexto, y tras lamentar las salidas de SebastiánValdez y Guillermo Pereira porque eran “de lo mejor” de la categoría, el técnico se mostró contento con las continuidades de Alejandro Noriega, Diego Galeano, Daniel Ibáñez, Máximo Levi y Federico Díaz. Pero todavía aguarda por las de Franco Peppino, al que define como alguien “muy importante” tanto dentro como fuera de la cancha, y las de Gonzalo Salega y Ulises Ortegoza, las cuales ya están encaminadas. “Seguramente se dé en los próximos días”, afirma. Y sobre Axel Arce, otro que debe renovar, comenta: “Los dirigentes están negociando con el club dueño de su pase para extender el préstamo”.

LOS REFUERZOS. Con este panorama medianamente claro, Cavalieri se enfoca en reforzar el plantel en varios puestos concretos y remarca que “hay tres y cuatro opciones” en los puestos que quieren cubrir, aunque lamentó que “hoy está todo en el aire”, en un contexto donde “todos especulan” y los que están “sufriendo” son los entrenadores. “Ya he hablado con algunos jugadores que interesan, pero todavía no hay una definición ni nada concreto”, remarca.

"A Minervino lo estuvimos siguiendo, es un jugador que nos gusta y nos interesa, pero aún no hay nada arreglado", remarcó.

Y en cuanto a las versiones que circularon las últimas semanas, el DT del Milrayitas reconoció un interés por el defensor Delfor Minervino, defensor de Sportivo Italiano, a lo largo de la charla con este medio y señaló que un jugador que les “gusta e interesa”, pero desmintió todos los demás. “A veces utilizan el nombre de Los Andes para vender y a mí no me interesa salir a desmentir cada nombre que aparece, sabemos cómo se maneja el futbol, como se manejan algunos y muchas veces los nombre salen porque eso genera el interés de los clubes y no es real”, remarcó.

Por último, se refirió a la continuidad de Gustavo Turraca y Mateo Levato, con los que ya se comunicó personalmente y le expresó su deseo de que sigan en el club porque consideran que serán “muy importantes” en la recta final del torneo. “Es un momento para que el que quiere a Los Andes esté y sume. Si queremos llegar a la B Nacional, necesitamos de todos”, comentó.

“Tanto Levato como Turraca lo hicieron muy bien en el último año y serán importante. A Mateo lo tenemos bien analizado porque vimos todos los partidos de Flandria, ya que los que dejaban ellos los enfrentábamos nosotros y muchas veces dije ‘que nueve importante, una lástima que no lo tenemos’, pero ahora volvió y eso es importante. Gustavo, en tanto, será un jugador súper importante para el mediocampo”, cerró el entrenador del Milrayitas.