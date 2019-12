En una conferencia de prensa, el nuevo entrenador del Milrayitas valoró el material del plantel y dijo que los jugadores tienen las “características necesarias” para adecuarse a su idea de juego.

Germán Cavalieri tuvo este viernes su presentación oficial como nuevo entrenador de Los Andes y se mostró “ilusionado” con pelear por uno de los ascensos a la Primera Nacional. “El plantel tiene las características que se adecuan a lo que queremos del equipo”, remarcó.

Acompañado por el presidente Víctor Grosi, el flamante entrenador tuvo su primer contacto con la prensa y habló de todo: del plantel, de la pretemporada y de sus objetivos en este primer paso por el fútbol argentino. “Yo quiero ganar, vine para eso, pero para conseguirlo hay que tener un proyecto. Por eso creo mucho en los proyecto y a eso apostamos”, remarcó.

Cavalieri, en su charla, comentó que le gusta jugar con “dos o tres delanteros”, que usará “entre uno o dos esquema para tener equilibrio” y avisó que usará los tres cupos para reforzar el plantel, enfocado en “complementar” lo que hay. “Me gusta rotar con los esquemas, no sólo por el rival, sino por el momento de nuestros jugadores, y en base a eso vamos viendo. Yo creo que, con el plantel que hay, se puede jugar con línea de tres o de cuatro, con extremos o dos nueve, y eso me da tranquilidad. Todavía no tengo un esquema definido”.

"Los Andes es un club grande, un gigante dormido que merece estar en otra categoría, y creo que tiene todo para armar algo verdaderamente serio", recalcó Cavalieri.

Por otra parte, y con miras al futuro, dejó en claro que le gusta trabajar con “pocos” profesionales, pero recalcó que todavía no tiene definido si habrá una lista de prescindibles. “Todo eso está en análisis y aún no hay ningún nombre. Nos tomaremos una días para pensarlo bien”, comentó.

Y por último, Cavalieri concluyó: “Los Andes es un club grande, un gigante dormido, y cuenta con los jugadores para pelear arriba. Yo creo que tiene todo para llevar adelante nuestro proyecto y armar algo verdaderamente serio”.

Cavalieri, que dará su primer paso en el fútbol argentino, estará acompañado por Flavio Domínguez como ayudante de campo, por Juan Pablo Pochettino como preparador físico y por Mariano Quiñónez como entrenador de arquero. En tanto, en la edición de videos, estarán Agustín Brown, Federico Valle y Fermín García.

LA PRETEMPORADA, ARMADA. En medio de la presentación oficial realizada en el Complejo del Tenis, el flamante entrenador de Los Andes, Germán Cavalieri, dio detalles sobre cómo será la pretemporada del equipo.

En ese sentido, el técnico avisó que el primer entrenamiento se realizará el jueves 2 de enero en el estadio Eduardo Gallardón y allí conocerá a todo el plantel.

En tanto, comentó que lo más duro de la pretemporada la hará en el Predio Las Clavelinas, en Ingeniero Maschwitz, a partir del lunes 6. Allí permanecerá una semana.