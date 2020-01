Feliz por la victoria 1-0 ante Villa San Carlos, el técnico de Los Andes destacó que terminó "conforme" con lo hecho en el segundo tiempo, aunque aclaró: "Faltan cosas por mejorar".

El entrenador de Los Andes, Germán Cavalieri, tuvo un buen comienzo al frente del primer equipo y no ocultó su felicidad tras el triunfo 1-0 ante Villa San Carlos, en lo que fue un arranque positivo en el Torneo Clausura. "Terminamos muy contentos con la actitud mostrada y con el hecho de que pudimos disimular nuestras falencias, que es lo que queríamos", destacó el DT.

En una cancha siempre complicada, donde el Milrayitas sólo había ganado en 2014, Cavalieri dio su primer paso como director técnico. Y de allí se fue con la satisfacción de los tres puntos, pero sabiendo que todavía "faltan muchas cosas por mejorar" en pos de su idea de juego.

"Termine más conforme con lo del segundo tiempo que con lo del primero, pero faltan cosas mejorar y nosotros lo sabemos. En estas primeras fechas, la actitud es lo más importante y en ese aspecto estoy muy satisfecho con lo que hicieron los chicos", remarcó.

En su análisis, el director técnico subrayó que el equipo estuvo "incómodo con la pelota" durante los primeros minutos del encuentro y señaló que todavía "hay mucho por hacer" para potenciar el once titular. "Estamos conformes, es verdad, pero sabemos que esto no es nada definitorio. Por eso no nos creemos el cuento del triunfo. Debemos estar tranquilos y con los pies sobre las tierras" continuó.

Y concluyó: "Hubo momento de buenas asociaciones, de buen juego, y me gustó mucho el tema de la actitud, que es algo que no se negocia. Todavía estamos lejos en algunas cuestiones que debemos mejorar".