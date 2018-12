Se encuentra en pleno rodaje la película basada en el icónico musical que se estrenó en Londres en 1981 y que también tuvo una versión en Argentina. Tom Hooper está a cargo de la dirección.

Desde las productoras Universal Pictures y Working Title ya anunciaron con bombos y platillos que la película “Cats”, una adaptación cinematográfica del exitoso musical de Andrew Lloyd Weber, arrancó su rodaje y que se estrenará recién en diciembre de 2019.

Este film estará dirigido por el realizador británico Tom Hooper, un director que ya mostró sus credenciales con “El discurso del rey”, “Los miserables” y “La chica danesa”, entre otros títulos.

La versión cinematográfica “Cats” contará con un reparto estelar encabezado por el actor y presentador James Corden , junto a los actores y cantantes Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift y Rebel Wilson.

Mientras que se suma al reparto Francesca Hayward, una de las principales bailarinas de The Royal Ballet, que debutará con este proyecto en la pantalla grande.

Sin reparar en gastos, el reparto además contará con un cuadro de bailarines profesionales, entre los que se destacan Larry y Laurent Bourgeois, también conocidos como Les Twins; Robbie Fairchild, exbailarín principal del New York City Ballet; Eric Underwood, exprimer bailarín de The Royal Ballet; Mëtte Towley, miembro de The Baes, la compañía de baile de Pharrell Willians; y Steven McRae, uno de los bailarines principales de The Royal Ballet, entre otros tantos.

Las coreografías de esta versión en la pantalla grande estarán a cargo de Andy Blankenbuehler, laureado con tres Tony, que ya cuenta en su haber estar a cargo de la dirección de “Cats”, en una de las tantas reposiciones que tuvo este musical en las tablas.

Como único antecedente en una versión cinematográfica, en 1998, Andrew Lloyd Webber produjo una película con Elaine Paige, Ken Page, Sir John Mills y con varios intérpretes procedentes de diferentes puestas en escena internacionales, con la dirección de David Mallet.

La película se rodó en el Adelphi Theatre y fue editada en VHS y DVD, además de ser emitida por televisión, aunque no pasó por las salas.

Basada en “Old Possum’s Book of Practical Cats” (El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum) de T.S. Eliot, la icónica producción teatral se mantuvo 21 años en cartel y acumula casi 9.000 representaciones.

Fue estrenada por primera vez en Londres, en 1981. Dos años más tarde, la producción de Broadway fue galardonada con siete premios Tony y se representó durante 18 años seguidos. Luego “Cats” tuvo versiones en buena parte del mundo y en la Argentina se estrenó en 1993 en el Teatro Lola Membrives entre junio y noviembre de ese año.